Здоровая старость в Приморье: как прожить дольше на 20 лет? — советы экспертов

Posted 30 августа, 01:26
Published 30 августа, 01:26
Modified 30 августа, 01:28
Updated 30 августа, 01:28
Сегодня, 30 августа, жители Земли отмечают Всемирный день долголетия. В Минздраве Приморья поделились советами, как же продлить свой век. Некоторые эксперты считают, что лишь 20-30% гарантий долголетия может передаться генетически. В остальном все зависит только от образа жизни человека.
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