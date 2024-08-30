vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа, 01:26

Published 30 августа, 01:26

Modified 30 августа, 01:28

Updated 30 августа, 01:28

«Лайфхаками» долголетия поделились с жителями Приморского края

Здоровая старость в Приморье: как прожить дольше на 20 лет? — советы экспертов

30 августа 2024, 01:26
Фото: Изображение Midjourney

«Лайфхаками» долголетия поделились с жителями Приморского края

Сюжет
Алкоголь
Всего 4 пункта помогут продлить жизнь на 20 лет жителям Приморья. Как увеличить свой век и уйти на пенсию здоровым? — узнаете в материале «Восток-Медиа».

Сегодня, 30 августа, жители Земли отмечают Всемирный день долголетия. В Минздраве Приморья поделились советами, как же продлить свой век. Некоторые эксперты считают, что лишь 20-30% гарантий долголетия может передаться генетически. В остальном все зависит только от образа жизни человека.

Врачи сформировали список рекомендаций для тех, кто хочет прожить как можно дольше. Эффективность перечня доказана специалистами.

  • Ежегодный чек-ап. Каждому человеку необходимо проходить профилактические обследования и проверять жизненные показатели: индекс массы тела, артериальное давление, липидограмма, гомоцистеин, глюкоза, дуплексное сканирование сонной артерии.
  • Правильное лечение. Не употреблять кучи лекарств, а принимать препараты, соблюдая медицинские стандарты.
  • Сбалансированное питание. В этом пункте у врачей и диетологов нет единого мнения. Диету необходимо подбирать индивидуально, исходя из особенностей организма.
  • Физическая активность. В спорте тоже нужны разумные нагрузки, которые будут зависеть от способностей человека.
  • Отказ от курения.
  • Отказ от алкоголя или его умеренное потребление.
  • Отсутствие курения.
  • Умеренное потребление либо отказ от алкоголя.
  • Контроль стресса. Без эмоциональных потрясений жить невозможно, но когда стресса слишком много, начинаются серьезные проблемы.

Как же продлить свою жизнь на 20 лет?

  • +9 лет — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний;
  • +5 лет — профилактика рака;
  • +2,4 года — профилактика сахарного диабета;
  • +3 года — профилактика инсульта.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в День знаний пройдет забег юных жителей Владивостока.

Медали и сладкие призы: «Забег первых» (6+) пройдет в День знаний во Владивостоке
Узнать подробнее
Читайте также:
Духота наносит удар по гипертоникам во Владивостоке — что делать? — советы экспертов16 дней на ИВЛ: врачи вернули мужчину к жизни вопреки статистике в Приморском крае«Долой послеродовую депрессию»: кормить ли грудью? — ответили эксперты из Приморья
#Новости#Общество#Владивосток#Питание#Профилактика#Алкоголь#Рак#Здоровье#Инсульт#Приморский край#Стресс#Курение#Сердечно-сосудистые заболевания#Физическая активность
Подпишитесь
Популярное