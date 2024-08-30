Здоровая старость в Приморье: как прожить дольше на 20 лет? — советы экспертов

Сегодня, 30 августа, жители Земли отмечают Всемирный день долголетия. В Минздраве Приморья поделились советами, как же продлить свой век. Некоторые эксперты считают, что лишь 20-30% гарантий долголетия может передаться генетически. В остальном все зависит только от образа жизни человека.