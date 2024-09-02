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Posted 2 сентября, 06:09

Published 2 сентября, 06:09

Modified 2 сентября, 06:11

Updated 2 сентября, 06:11

Дикий кабан оказался быстрее ветра в Приморье

«Дикий Флэш» метнулся кабанчиком и попал на камеру в Приморье — видео

2 сентября 2024, 06:09
Фото: Изображение Midjourney

Дикий кабан оказался быстрее ветра в Приморье

Сюжет
Животные
Шикарный кабан, который, несмотря на свою неуклюжесть на первый взгляд, способен развивать скорость до 40 км/ч, стал звездой соцсетей в Приморье. Выяснилось, что он не так прост, как кажется на первый взгляд.

Огромный дикий кабан попал в одну из фотоловушек «Земли леопарда». Шикарный зверь покрасовался перед камерой. Оказалось, что он куда интереснее, чем можно подумать.

Хоть на первый взгляд он может показаться неуклюжим, на самом деле это настоящий скоростной бегун. Животное способно разгоняться до 40 км/ч — носится со скоростью урагана.

Фото: amurleo_land

Пловец он тоже хороший, специалисты национального парка рассказали, что кабаны могут преодолевать огромные расстояния по воде.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье на камеру попало извержение огромного «вулкана».

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