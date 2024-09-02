«Дикий Флэш» метнулся кабанчиком и попал на камеру в Приморье — видео

Posted 2 сентября, 06:09
Published 2 сентября, 06:09
Modified 2 сентября, 06:11
Updated 2 сентября, 06:11
Огромный дикий кабан попал в одну из фотоловушек «Земли леопарда». Шикарный зверь покрасовался перед камерой. Оказалось, что он куда интереснее, чем можно подумать.
Хоть на первый взгляд он может показаться неуклюжим, на самом деле это настоящий скоростной бегун. Животное способно разгоняться до 40 км/ч — носится со скоростью урагана.
Пловец он тоже хороший, специалисты национального парка рассказали, что кабаны могут преодолевать огромные расстояния по воде.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье на камеру попало извержение огромного «вулкана».