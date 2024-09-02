«Дикий Флэш» метнулся кабанчиком и попал на камеру в Приморье — видео

Дикий кабан оказался быстрее ветра в Приморье

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Шикарный кабан, который, несмотря на свою неуклюжесть на первый взгляд, способен развивать скорость до 40 км/ч, стал звездой соцсетей в Приморье. Выяснилось, что он не так прост, как кажется на первый взгляд.