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Posted 2 сентября, 04:23

Published 2 сентября, 04:23

Modified 2 сентября, 04:26

Updated 2 сентября, 04:26

Изумительный закат в Приморском крае попал на камеру

«Это Мальдивы или Бали?» — невероятно красивый закат на пляже в Приморье — фото

2 сентября 2024, 04:23
Фото: hardkorushka_25

Изумительный закат в Приморском крае попал на камеру

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Погода
Многие говорят, что лучшие закаты на Бали. Кто-то считает, что на Мальдивах лучше. Но жители Приморского края знают, что в регионе солнце садится не менее эффектно.

Мы уже писали о бухте Триозерье, напоминающей рекламу известного батончика с кокосовой стружкой. Чарующее море и идеальный пляж не оставляет никого равнодушным.

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Отдыхающие в бухте Анна тоже поделились идеальными видами морского берега, который горячо ласкало солнце. «Огненный» закат в Находкинском округе оказался ничем не хуже заграничных.

Фото: hardkorushka_25

Ранее «Восток-Медиа» писало об экзотических рыбах, которые замечены в водах Приморского края. Редкие для здешних мест обитатели все чаще заплывают в Японское море.

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