«Это Мальдивы или Бали?» — невероятно красивый закат на пляже в Приморье — фото

Изумительный закат в Приморском крае попал на камеру

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Многие говорят, что лучшие закаты на Бали. Кто-то считает, что на Мальдивах лучше. Но жители Приморского края знают, что в регионе солнце садится не менее эффектно.