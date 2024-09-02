«Это Мальдивы или Бали?» — невероятно красивый закат на пляже в Приморье — фото

Posted 2 сентября, 04:23
Published 2 сентября, 04:23
Modified 2 сентября, 04:26
Updated 2 сентября, 04:26
Мы уже писали о бухте Триозерье, напоминающей рекламу известного батончика с кокосовой стружкой. Чарующее море и идеальный пляж не оставляет никого равнодушным.
Отдыхающие в бухте Анна тоже поделились идеальными видами морского берега, который горячо ласкало солнце. «Огненный» закат в Находкинском округе оказался ничем не хуже заграничных.
Ранее «Восток-Медиа» писало об экзотических рыбах, которые замечены в водах Приморского края. Редкие для здешних мест обитатели все чаще заплывают в Японское море.