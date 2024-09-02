Холодные ночи и голубое небо ждут нас — осень пришла в Приморье

Posted 2 сентября, 03:44
Published 2 сентября, 03:44
Modified 2 сентября, 03:46
Updated 2 сентября, 03:46
В конце лета и начале осени погода в Приморском крае очень переменчива. В субботу, 31 августа, ночью и утром прошли дожди разной силы из-за атмосферных фронтов, выпало от 1 до 36 мм осадков. Температура опустилась до +19 °C, днем поднялась до +20…+28 °C. Ночью в воскресенье благодаря антициклону осадков почти не было, температура упала до +7…+16 °C, на юго-западном побережье до +17…+18 °C. Днем 1 сентября пришел новый фронт, дожди начались и закончились к понедельнику, выпало еще 1 — 15 мм. Минимальная и максимальная температуры снизились на 1 — 4 градуса по сравнению со значениями субботы.
Днем и ночью в понедельник, 2 сентября, будет свежо и ясно из-за антициклона, осадков не ожидается. Днем температура поднимется до +23…+28 °C, ночью опустится до +6…+13 °C, на южном побережье будет от +14 до +17 °C.
Во вторник антициклон передвинется в сторону Японского моря, и Приморье останется под его влиянием, в крае обойдется без осадков. Днем будет на 1-3 градуса теплее, чем в понедельник.
Во Владивостоке в последние дни лета также прошли дожди, после этого вышло жаркое солнце, воздух прогрелся до +25…+28 °C.
В понедельник в городе солнечно, дует сильный северо-западный ветер, воздух прогрелся до +23…+26 °C.
Во вторник, 3 сентября, вероятность осадков невелика. Ночью ветер утихнет, похолодает до +15…+17 °C. Днем потеплеет до +23…+26 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аномально жарком августе в Приморье.