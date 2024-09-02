Холодные ночи и голубое небо ждут нас — осень пришла в Приморье

В конце лета и начале осени погода в Приморском крае очень переменчива. В субботу, 31 августа, ночью и утром прошли дожди разной силы из-за атмосферных фронтов, выпало от 1 до 36 мм осадков. Температура опустилась до +19 °C, днем поднялась до +20…+28 °C. Ночью в воскресенье благодаря антициклону осадков почти не было, температура упала до +7…+16 °C, на юго-западном побережье до +17…+18 °C. Днем 1 сентября пришел новый фронт, дожди начались и закончились к понедельнику, выпало еще 1 — 15 мм. Минимальная и максимальная температуры снизились на 1 — 4 градуса по сравнению со значениями субботы.