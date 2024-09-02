Засуха и подтопления: об аномалиях жаркого августа в Приморье рассказали синоптики

Posted 2 сентября, 03:30
Published 2 сентября, 03:30
Modified 2 сентября, 03:32
Updated 2 сентября, 03:32
Последний месяц выдался теплее, чем обычно, сообщает «Примгидромет».
«Среднемесячная температура воздуха превысила климатические значения на 0,2 — 2,6 градуса», — отметили в метеослужбе.
Осадки тоже удивили синоптиков, — дожди распределились по региону неравномерно. На северо-западе выпало 2,1 — 3,2 месячные нормы, а на юго-востоке зафиксирован дефицит осадков, — всего 40 — 68% от нормы. В восточных районах непогода принесла среднее количество воды — 90 — 102% от месячной нормы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается в период проведения Восточного экономического форума во Владивостоке.