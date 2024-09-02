Идеальная погода для экстремалов: что происходит на море в Приморье — видео

Posted 2 сентября, 05:49
Published 2 сентября, 05:49
Modified 2 сентября, 05:51
Updated 2 сентября, 05:51
В Приморье пришла осень, солнце уже не обжигает, а ветер становится сильнее. Кайтеры летают в небе, винд-серферы показывают удивительные трюки. Не хватает только серфингистов, ловящих огромную волну.
Для отдыхающих на берегу тоже настоящее раздолье: такое представление в обычно спокойных бухтах увидишь не часто.
Самое удивительное — видео сняты в черте города, в районе мыса Кунгасный во Владивостоке.