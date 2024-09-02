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Posted 2 сентября, 05:49

Published 2 сентября, 05:49

Modified 2 сентября, 05:51

Updated 2 сентября, 05:51

Лучшая погода для любителей экстремального спорта пришла в Приморский край

Идеальная погода для экстремалов: что происходит на море в Приморье — видео

2 сентября 2024, 05:49
Фото: pxhere.com

Лучшая погода для любителей экстремального спорта пришла в Приморский край

Сюжет
Море
Любители экстрима устроили представление для отдыхающих на одном из пляжей Владивостока. Серферы и кайтеры поймали лучший момент — в крае идеальная погода для их любимых видов спорта.

В Приморье пришла осень, солнце уже не обжигает, а ветер становится сильнее. Кайтеры летают в небе, винд-серферы показывают удивительные трюки. Не хватает только серфингистов, ловящих огромную волну.

Для отдыхающих на берегу тоже настоящее раздолье: такое представление в обычно спокойных бухтах увидишь не часто.

Видео: gorod_vl.

Самое удивительное — видео сняты в черте города, в районе мыса Кунгасный во Владивостоке. 

Видео: gorod_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье заметили удивительный водный транспорт.

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