Одиннадцатый тропический шторм образовался в Тихом океане — грозит ли он Приморью?

Posted 2 сентября, 05:09
Published 2 сентября, 05:09
Modified 2 сентября, 05:11
Updated 2 сентября, 05:11
Днем 1 сентября в Филиппинском море возник новый тропический шторм, одиннадцатый в этом году, его назвали YAGI.
В данный момент вихрь находится примерно в 160 километрах от западного побережья острова Луссон. Он уже движется на северо-запад со скоростью 18 километров в час. Максимальная скорость ветра достигает 22 метров в секунду.
Следующие сутки YAGI будет продолжать свое движение в том же направлении, затем он пройдет над северной частью острова и изменит курс на запад, направляясь в сторону Южного Китая и Северного Вьетнама.
Ожидается, что шторм YAGI не достигнет умеренных широт и не повлияет на погоду Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье пришла осень: в крае стало ясно и свежо.