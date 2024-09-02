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Posted 2 сентября, 05:09

Published 2 сентября, 05:09

Modified 2 сентября, 05:11

Updated 2 сентября, 05:11

Новый тропический шторм YAGI образовался в Филиппинском море

Одиннадцатый тропический шторм образовался в Тихом океане — грозит ли он Приморью?

2 сентября 2024, 05:09
Фото: pxhere.com

Новый тропический шторм YAGI образовался в Филиппинском море

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Погода
Новый шторм сформировался на юге Тихого океана, уже в ближайшие дни он отправится на северо-запад — в сторону Китая. Есть ли угроза для Приморья?

Днем 1 сентября в Филиппинском море возник новый тропический шторм, одиннадцатый в этом году, его назвали YAGI.

В данный момент вихрь находится примерно в 160 километрах от западного побережья острова Луссон. Он уже движется на северо-запад со скоростью 18 километров в час. Максимальная скорость ветра достигает 22 метров в секунду.

Следующие сутки YAGI будет продолжать свое движение в том же направлении, затем он пройдет над северной частью острова и изменит курс на запад, направляясь в сторону Южного Китая и Северного Вьетнама.

Ожидается, что шторм YAGI не достигнет умеренных широт и не повлияет на погоду Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье пришла осень: в крае стало ясно и свежо.

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