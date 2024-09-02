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Posted 2 сентября, 09:01

Published 2 сентября, 09:01

Modified 2 сентября, 09:03

Updated 2 сентября, 09:03

Серферов-экстремалов, которые катались в шторм, обсуждают в Приморье

Серферов-экстремалов, которые катались в шторм, обсуждают в Приморье

2 сентября 2024, 09:01
Фото: pxhere.com
Сюжет
Туризм
Любителей кайт-серфинга обсуждают в Приморском крае. Они успели стать звездами соцсетей.

В Приморском крае заметили группу винд-серферов. Сразу несколько человек катались, несмотря на ветер и волны. Экстремалов обсуждают в сети.

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В новых медиа множество комментариев. Кто-то из пользователей пытается шутить:

«Здесь кайт развевается, а там что-то сдуло»;
«А вдалеке маячит плавник…».

Другие считают спортсменов смелыми ловкачами:

«Какая красота. Завидую. А я на работе»;

«Интересно, любителям такого спорта когда-нибудь бывает страшно?»;
«Настоящие смельчаки-экстремалы, так ловко по волнам летают».

Ранее «Восток-Медиа» писало о любителях другого необычного водного спорта, которых заметили в Приморье.

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