Серферов-экстремалов, которые катались в шторм, обсуждают в Приморье

Posted 2 сентября, 09:01
Published 2 сентября, 09:01
Modified 2 сентября, 09:03
Updated 2 сентября, 09:03
В Приморском крае заметили группу винд-серферов. Сразу несколько человек катались, несмотря на ветер и волны. Экстремалов обсуждают в сети.
В новых медиа множество комментариев. Кто-то из пользователей пытается шутить:
«Здесь кайт развевается, а там что-то сдуло»;
«А вдалеке маячит плавник…».
Другие считают спортсменов смелыми ловкачами:
«Какая красота. Завидую. А я на работе»;
«Интересно, любителям такого спорта когда-нибудь бывает страшно?»;
«Настоящие смельчаки-экстремалы, так ловко по волнам летают».
Ранее «Восток-Медиа» писало о любителях другого необычного водного спорта, которых заметили в Приморье.