Целая очередь иностранцев: туристический сезон продолжается во Владивостоке — фото

Очереди из туристов замечены на легендарном Фуникулере в Приморье

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Вероятно, посещение Фуникулера — это один из главных пунктов во Владивостоке для путешественников. Столпотворение на именитой локации уже не первый раз замечают жители Приморского края.