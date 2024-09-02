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Posted 2 сентября, 01:21

Published 2 сентября, 01:21

Modified 2 сентября, 01:23

Updated 2 сентября, 01:23

Очереди из туристов замечены на легендарном Фуникулере в Приморье

Целая очередь иностранцев: туристический сезон продолжается во Владивостоке — фото

2 сентября 2024, 01:21
Фото: vostokmedia.com

Очереди из туристов замечены на легендарном Фуникулере в Приморье

Сюжет
Туризм
Вероятно, посещение Фуникулера — это один из главных пунктов во Владивостоке для путешественников. Столпотворение на именитой локации уже не первый раз замечают жители Приморского края.

Туристический сезон продолжается не только на пляжах Приморья, но и в самом центре региона — Владивостоке.

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В дальневосточной столице замечен спрос на легендарный Фуникулер среди путешественников из Поднебесной. Очевидец сообщил, что желающих прокатиться на горном трамвайчике очень много.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что визитная карточка краевой столицы всегда привлекала жителей Китайской Народной Республики. Туристов даже не смущали часовые ожидания ради того, чтобы прокатиться до нижней станции.

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