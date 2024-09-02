Целая очередь иностранцев: туристический сезон продолжается во Владивостоке — фото

Posted 2 сентября, 01:21
Published 2 сентября, 01:21
Modified 2 сентября, 01:23
Updated 2 сентября, 01:23
Туристический сезон продолжается не только на пляжах Приморья, но и в самом центре региона — Владивостоке.
В дальневосточной столице замечен спрос на легендарный Фуникулер среди путешественников из Поднебесной. Очевидец сообщил, что желающих прокатиться на горном трамвайчике очень много.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что визитная карточка краевой столицы всегда привлекала жителей Китайской Народной Республики. Туристов даже не смущали часовые ожидания ради того, чтобы прокатиться до нижней станции.