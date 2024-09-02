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Posted 1 сентября, 23:44

Published 1 сентября, 23:44

Modified 1 сентября, 23:46

Updated 1 сентября, 23:46

Солнечная погода ожидается в Приморском крае

Вода — парное молоко и свежий ветер: хорошая погода продолжает радовать Приморье

1 сентября 2024, 23:44
Фото: vostokmedia.com

Солнечная погода ожидается в Приморском крае

Сюжет
Погода
В Приморье сентябрь начался с теплых нот — 25°C в море и 27°C на суше. Но дуновение ветра напомнит о наступлении холодов.

Сегодня, 2 сентября, максимальный температурный фон составит 20 — 27 °C, сообщает «Примгидромет». Юго-западный умеренный ветер сменится сильным.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность и сильный северо-западный ветер, осадков не предвидится. Воздух прогреется до 24 — 26 °C.

В Уссурийске тоже облачно и без осадков. К обеду прогнозируется северо-западный умеренный ветер. Столбики термометров поднимутся до 24 — 26 °C.

В Находке — переменная облачность и умеренный северо-западный ветер. Дождей не будет. Температура воздуха будет колебаться от 25 до 27 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — 25 °C;
  • Залив Находка — 22 °C;
  • Залив Посьета — 25 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о погоде во время Восточного экономического форума во Владивостоке.

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