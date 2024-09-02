Вода — парное молоко и свежий ветер: хорошая погода продолжает радовать Приморье

Posted 1 сентября, 23:44
Published 1 сентября, 23:44
Modified 1 сентября, 23:46
Updated 1 сентября, 23:46
Сегодня, 2 сентября, максимальный температурный фон составит 20 — 27 °C, сообщает «Примгидромет». Юго-западный умеренный ветер сменится сильным.
Во Владивостоке ожидается переменная облачность и сильный северо-западный ветер, осадков не предвидится. Воздух прогреется до 24 — 26 °C.
В Уссурийске тоже облачно и без осадков. К обеду прогнозируется северо-западный умеренный ветер. Столбики термометров поднимутся до 24 — 26 °C.
В Находке — переменная облачность и умеренный северо-западный ветер. Дождей не будет. Температура воздуха будет колебаться от 25 до 27 °C.
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о погоде во время Восточного экономического форума во Владивостоке.