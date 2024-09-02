vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 сентября, 04:55

Published 2 сентября, 04:55

Modified 2 сентября, 04:57

Updated 2 сентября, 04:57

Организаторы ВЭФ позаботились об информационной безопасности участников

Защита и бесперебойная работа: личные данные участников ВЭФ в безопасности

2 сентября 2024, 04:55
Фото: vostokmedia.com

Организаторы ВЭФ позаботились об информационной безопасности участников

Сюжет
ВЭФ-2024
Гостям ВЭФ можно не беспокоиться об информационной безопасности и о доступе в интернет. Организаторы серьезно подошли к защите ИТ-инфраструктуры на кампусе ДВФУ.

Во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум с 3 по 6 сентября на Русском острове на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, где «Ростелеком» позаботился о защите ИТ-инфраструктуре.

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Сетевое покрытие

На площадках форума установлено 800 точек доступа в интернет в 12 корпусах, гостинице и в 16 выставочных павильонах. Высокоскоростной Wi-Fi работает и на университетской набережной. Все участники форума смогут пользоваться сетью, даже во время пиковых нагрузок.

Безопасность коммуникаций

Особое внимание уделили конфиденциальности. Зашифрованные VPN-каналы обеспечат защиту трафика, — личные данные и переписки гостей форума останутся неприкосновенными.

Техническое обеспечение

Также специалисты позаботились о бесперебойной работе важных коммуникаций. Для этого в цифровую инфраструктуру форума интегрированы решения по роботизации. Автоматизация работы с сетью и оборудованием позволит быстро решать нештатные ситуации, которые могут возникнуть во время мероприятия.

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как аэропорт Владивосток встречает гостей международного события.

Аэропорт Владивосток встречает участников ВЭФ-2024 — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Обеспечивают безопасность: медики уже трудятся на ВЭФ-2024 во ВладивостокеВладивосток поборется за место среди интеллектуальных видов спорта на кубке ВЭФВ Кремле сделали важное заявление об участии Владимира Путина в ВЭФ-2024 в Приморье
#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#Аэропорт Владивосток#Русский остров#ВЭФ-2024#Дальневосточный федеральный университет#VPN
Подпишитесь
Популярное