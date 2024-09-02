Защита и бесперебойная работа: личные данные участников ВЭФ в безопасности

Posted 2 сентября, 04:55
Published 2 сентября, 04:55
Modified 2 сентября, 04:57
Updated 2 сентября, 04:57
Во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум с 3 по 6 сентября на Русском острове на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, где «Ростелеком» позаботился о защите ИТ-инфраструктуре.
Сетевое покрытие
На площадках форума установлено 800 точек доступа в интернет в 12 корпусах, гостинице и в 16 выставочных павильонах. Высокоскоростной Wi-Fi работает и на университетской набережной. Все участники форума смогут пользоваться сетью, даже во время пиковых нагрузок.
Безопасность коммуникаций
Особое внимание уделили конфиденциальности. Зашифрованные VPN-каналы обеспечат защиту трафика, — личные данные и переписки гостей форума останутся неприкосновенными.
Техническое обеспечение
Также специалисты позаботились о бесперебойной работе важных коммуникаций. Для этого в цифровую инфраструктуру форума интегрированы решения по роботизации. Автоматизация работы с сетью и оборудованием позволит быстро решать нештатные ситуации, которые могут возникнуть во время мероприятия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как аэропорт Владивосток встречает гостей международного события.