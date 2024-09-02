Защита и бесперебойная работа: личные данные участников ВЭФ в безопасности

Также специалисты позаботились о бесперебойной работе важных коммуникаций. Для этого в цифровую инфраструктуру форума интегрированы решения по роботизации. Автоматизация работы с сетью и оборудованием позволит быстро решать нештатные ситуации, которые могут возникнуть во время мероприятия.