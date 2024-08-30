В Кремле сделали важное заявление об участии Владимира Путина в ВЭФ-2024 в Приморье

Кроме того, на форуме будут представлены новые территории опережающего развития, что является одним из ключевых аспектов, подчеркнул Песков. Он отметил, что для страны Дальний Восток и Арктика имеют большое значение, так как там активно развивается промышленность и создаются особые зоны развития. На предстоящем форуме президенту представят новые перспективные территории.