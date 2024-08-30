В Кремле сделали важное заявление об участии Владимира Путина в ВЭФ-2024 в Приморье

Posted 30 августа, 02:05
Published 30 августа, 02:05
Modified 30 августа, 02:07
Updated 30 августа, 02:07
В Кремле анонсировали программу Владимира Путина на ВЭФ-2024.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что сейчас идет подготовка к Восточному экономическому форуму, и уже появился план мероприятий для главы государства.
По словам представителя Кремля, президент Владимир Путин активно готовится к форуму во Владивостоке. Ожидается, что программа будет обширной, она включит в себя различные международные мероприятия. В рамках форума также состоится пленарное заседание, на котором выступит сам президент.
Кроме того, на форуме будут представлены новые территории опережающего развития, что является одним из ключевых аспектов, подчеркнул Песков. Он отметил, что для страны Дальний Восток и Арктика имеют большое значение, так как там активно развивается промышленность и создаются особые зоны развития. На предстоящем форуме президенту представят новые перспективные территории.
Правительство также работает над прекращением оттока населения с Дальнего Востока и созданием условий для комфортной жизни, отметил Песков. Для страны эти регионы являются очень важными, и их развитие станет ключевой задачей форума.
Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
Ранее «Восток-Медиа» писало, какие мероприятия вошли в деловую программу ВЭФ-2024.