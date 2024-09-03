Похолодает уже через пару дней: погода в Приморье в сентябре

Сентябрь пришел в Приморье, в крае уже ощущается наступление осени. Ожидается ясная погода без дождей 3 и 4 сентября. При этом похолодание уже близко: ночью с 4 на 5 сентября на край надвинется холодный фронт. Уже с 6 по 8 сентября погоду будет влиять антициклон, сообщает «Маглипогода».