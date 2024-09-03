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Posted 2 сентября, 23:52

Published 2 сентября, 23:52

Modified 2 сентября, 23:54

Updated 2 сентября, 23:54

Похолодает уже через пару дней: погода в Приморье в сентябре

Похолодает уже через пару дней: погода в Приморье в сентябре

2 сентября 2024, 23:52
Фото: 1MI
Сюжет
Погода
Первый месяц осени начнется в Приморье с солнечной погоды. Но уже скоро в край придут холода.

Сентябрь пришел в Приморье, в крае уже ощущается наступление осени. Ожидается ясная погода без дождей 3 и 4 сентября. При этом похолодание уже близко: ночью с 4 на 5 сентября на край надвинется холодный фронт. Уже с 6 по 8 сентября погоду будет влиять антициклон, сообщает «Маглипогода».

К концу первой осенней недели в крае будет свежо и солнечно. Уже в воскресенье в крае могут начаться дожди. Температуры дня все еще будут выше +20 по Цельсию.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается в Приморье в ближайшее время.

Тепло и свежо: сентябрь балует Приморье солнечной погодой
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