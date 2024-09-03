Похолодает уже через пару дней: погода в Приморье в сентябре

Posted 2 сентября, 23:52
Published 2 сентября, 23:52
Modified 2 сентября, 23:54
Updated 2 сентября, 23:54
Сентябрь пришел в Приморье, в крае уже ощущается наступление осени. Ожидается ясная погода без дождей 3 и 4 сентября. При этом похолодание уже близко: ночью с 4 на 5 сентября на край надвинется холодный фронт. Уже с 6 по 8 сентября погоду будет влиять антициклон, сообщает «Маглипогода».
К концу первой осенней недели в крае будет свежо и солнечно. Уже в воскресенье в крае могут начаться дожди. Температуры дня все еще будут выше +20 по Цельсию.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается в Приморье в ближайшее время.