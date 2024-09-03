Тепло и свежо: сентябрь балует Приморье солнечной погодой

Posted 2 сентября, 23:10
Published 2 сентября, 23:10
Modified 2 сентября, 23:12
Updated 2 сентября, 23:12
Сегодня, 3 сентября, погоду в регионе определит поле повышенного атмосферного давления, сообщает «Примпогода». Ветер — умеренный юго-западный, местами разовьется до сильного. Температурный фон составит 23 — 28 °C. Осадков не ожидается.
Небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Ветер — северо-западный, после обеда — южный умеренный. Воздух прогреется до 23 — 25 °C.
Переменная облачность, дождей не будет. Южный ветер сменится умеренным юго-западным дуновением. Столбики термометров покажут 26 — 28 °C.
Переменная облачность без намеков на «мокрую» погоду. Северо-западный ветер поменяет направление на южное и юго-западное и усилится до умеренного. Температура воздуха — 25 — 27 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода будет во время ВЭФ-2024 в Приморье.