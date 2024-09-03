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Posted 2 сентября, 23:10

Published 2 сентября, 23:10

Modified 2 сентября, 23:12

Updated 2 сентября, 23:12

Солнечная погода и отсутствие осадков продолжает радовать Приморский край

Тепло и свежо: сентябрь балует Приморье солнечной погодой

2 сентября 2024, 23:10
Фото: vostokmedia.com

Солнечная погода и отсутствие осадков продолжает радовать Приморский край

Сюжет
Погода
В Приморском крае осень началась с довольно приятной синоптической обстановки. Духота спала, а летние температуры не покидают регион.

Сегодня, 3 сентября, погоду в регионе определит поле повышенного атмосферного давления, сообщает «Примпогода». Ветер — умеренный юго-западный, местами разовьется до сильного. Температурный фон составит 23 — 28 °C. Осадков не ожидается.

Погода во Владивостоке

Небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Ветер — северо-западный, после обеда — южный умеренный. Воздух прогреется до 23 — 25 °C.

Погода в Уссурийске

Переменная облачность, дождей не будет. Южный ветер сменится умеренным юго-западным дуновением. Столбики термометров покажут 26 — 28 °C.

Погода в Находке

Переменная облачность без намеков на «мокрую» погоду. Северо-западный ветер поменяет направление на южное и юго-западное и усилится до умеренного. Температура воздуха — 25 — 27 °C.

Температура в море:

  • Амурский залив — 23 °C;
  • Залив Находка — 20 °C;
  • Залив Посьета — 25 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода будет во время ВЭФ-2024 в Приморье.

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