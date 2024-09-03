Спасатели наготове: патрули будут стоять в заливах и бухтах во время ВЭФ-2024

Заместитель руководителя МЧС проверил готовность спасателей к работе на мероприятии — количество персонала, постов для предотвращения пожаров, а также воздушных и морских группировок спасателей. Всего на форуме работает более 600 человек и 110 единиц техники, включая 16 плавсредств и 3 воздушных судна, а также авиационную группировку Амурского центра спасения.