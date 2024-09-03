Спасатели наготове: патрули будут стоять в заливах и бухтах во время ВЭФ-2024

Posted 3 сентября, 00:31
Published 3 сентября, 00:31
Modified 3 сентября, 00:50
Updated 3 сентября, 00:50
Сотрудники МЧС России принимают участие в обеспечении безопасности IX Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября.
Заместитель руководителя МЧС проверил готовность спасателей к работе на мероприятии — количество персонала, постов для предотвращения пожаров, а также воздушных и морских группировок спасателей. Всего на форуме работает более 600 человек и 110 единиц техники, включая 16 плавсредств и 3 воздушных судна, а также авиационную группировку Амурского центра спасения.
В течение проведения форума на всех объектах будет организовано постоянное дежурство. Силы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и поисково-спасательного отряда из Владивостока, подразделения Главного управления МЧС России по Приморскому краю, будут осуществлять патрулирование в Амурском и Уссурийском заливах.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие ограничения будут действовать в период проведения ВЭФ в Приморье.