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Posted 3 сентября, 00:31

Published 3 сентября, 00:31

Modified 3 сентября, 00:50

Updated 3 сентября, 00:50

Спасатели наготове: патрули будут стоять в заливах и бухтах во время ВЭФ-2024

Спасатели наготове: патрули будут стоять в заливах и бухтах во время ВЭФ-2024

3 сентября 2024, 00:31
Фото: mchs.25.ru
Сюжет
Безопасность
МЧС России активно участвует в обеспечении безопасности IX Восточного экономического форума во Владивостоке. Во время форума во Владивостоке будут работать более 600 человек и 110 единиц техники, включая плавсредства, воздушные судна и аэромобильную группировку.

Сотрудники МЧС России принимают участие в обеспечении безопасности IX Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

Заместитель руководителя МЧС проверил готовность спасателей к работе на мероприятии — количество персонала, постов для предотвращения пожаров, а также воздушных и морских группировок спасателей. Всего на форуме работает более 600 человек и 110 единиц техники, включая 16 плавсредств и 3 воздушных судна, а также авиационную группировку Амурского центра спасения.

Фото: mchs.25.ru

В течение проведения форума на всех объектах будет организовано постоянное дежурство. Силы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и поисково-спасательного отряда из Владивостока, подразделения Главного управления МЧС России по Приморскому краю, будут осуществлять патрулирование в Амурском и Уссурийском заливах.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие ограничения будут действовать в период проведения ВЭФ в Приморье.

Никакой охоты, парковки и никаких большегрузов: ограничения на время ВЭФ в Приморье
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