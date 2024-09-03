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Posted 3 сентября, 07:55

Published 3 сентября, 07:55

Modified 3 сентября, 07:57

Updated 3 сентября, 07:57

Центр управления в кризисных ситуациях МЧС работает прямо с площадки ВЭФ-2024

Центр управления в кризисных ситуациях МЧС работает прямо с площадки ВЭФ-2024

3 сентября 2024, 07:55
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Безопасность
На стенде МЧС России на ВЭФ-2024 во Владивостоке представлено новейшее оборудование, которым пользуются спасатели. Также прямо с кампуса ДВФУ работают дежурные специалисты центра управления МЧС.

Стенд МЧС России представили на ВЭФ-2024. Здесь можно увидеть средства контроля, снаряжение и оборудование, которым пользуются спасатели в экстренных ситуациях.

Фото: vostokmedia.com

Открыл экспозицию ведомства заместитель начальника МЧС России Виктор Яцуценко.

Фото: vostokmedia.com

На площадке ВЭФ работает центр управления в кризисных ситуациях, который осуществляет мониторинг обстановки на территории Приморского края для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сотрудники МЧС России круглосуточно обеспечивают безопасность ВЭФ-2024.

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