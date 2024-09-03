Центр управления в кризисных ситуациях МЧС работает прямо с площадки ВЭФ-2024

Posted 3 сентября, 07:55
Published 3 сентября, 07:55
Modified 3 сентября, 07:57
Updated 3 сентября, 07:57
Стенд МЧС России представили на ВЭФ-2024. Здесь можно увидеть средства контроля, снаряжение и оборудование, которым пользуются спасатели в экстренных ситуациях.
Открыл экспозицию ведомства заместитель начальника МЧС России Виктор Яцуценко.
На площадке ВЭФ работает центр управления в кризисных ситуациях, который осуществляет мониторинг обстановки на территории Приморского края для предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сотрудники МЧС России круглосуточно обеспечивают безопасность ВЭФ-2024.