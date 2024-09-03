Осень наступила незаметно: бодрящее холодное утро в Приморье — фото

Posted 3 сентября, 05:10
Published 3 сентября, 05:10
Modified 3 сентября, 05:12
Updated 3 сентября, 05:12
В регионе все еще по-летнему тепло, но душная жара отступила. Прохладный ветерок напоминает приморцам о том, что начинается осень.
Однако в некоторых районах утро выдалось более, чем бодрящим. Например, в Уссурийске рассвет сопровождался росой, которая напомнила об осени.
Более того, в некоторых районах уже ощутили серьезное похолодание. Например, в Партизанском районе в селе Бровничи уличные термометры показали 5 градусов.