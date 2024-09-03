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Posted 3 сентября, 05:10

Published 3 сентября, 05:10

Modified 3 сентября, 05:12

Updated 3 сентября, 05:12

Понижение температур заставило взбодриться жителей Приморского края

Осень наступила незаметно: бодрящее холодное утро в Приморье — фото

3 сентября 2024, 05:10
Фото: Погода 25 регион

Понижение температур заставило взбодриться жителей Приморского края

Сюжет
Погода
На календаре третье сентября и осень постепенно набирает обороты в Приморье. Утро было весьма бодрящим у многих жителей региона.

В регионе все еще по-летнему тепло, но душная жара отступила. Прохладный ветерок напоминает приморцам о том, что начинается осень.

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Однако в некоторых районах утро выдалось более, чем бодрящим. Например, в Уссурийске рассвет сопровождался росой, которая напомнила об осени.

Фото: Погода 25 регион

Более того, в некоторых районах уже ощутили серьезное похолодание. Например, в Партизанском районе в селе Бровничи уличные термометры показали 5 градусов.

Фото: Погода 25 регион

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что холода придут в Приморский край в ближайшее время.

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