Дальний Восток опережает среднероссийские показатели — Алексей Чекунков

Posted 4 сентября, 12:05
Published 4 сентября, 12:05
Modified 4 сентября, 12:07
Updated 4 сентября, 12:07
Министр развития Дальнего Востока Алексей Чекунков в рамках ВЭФ-2024 выступил с докладом Президенту России Владимиру Путину.
Министр отметил, что создание территорий опережающего развития позволило создать 142 тысячи рабочих мест. Средняя зарплата в резидентах ТОР СПВ оказалась выше среднероссийской.
В регионах Дальнего Востока активно работают над тем, чтобы создавать качественную среду для жизни, и речь идет не только о новых жилплощадях, но и о благоустройстве городской среды. В качестве инструментов, которые помогут осуществить это в жизнь, министр назвал мастерпланы городов, дальневосточную ипотеку и другие новые программы.
Алексей Чекунков также отметил, что Дальний Восток опережает среднероссийские показатели рождаемости и многодетности.
В макрорегионе ремонтируются и строятся новые учреждения здравоохранения, от ФАПов до больниц.
Вводимые меры позволили снизить отток молодежи из регионов ДФО, а также повысить показатели рождаемости, отметил министр развития Дальнего Востока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Президент России встретился с губернатором Приморья Олегом Кожемяко на ВЭФ-2024.