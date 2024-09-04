Дальний Восток опережает среднероссийские показатели — Алексей Чекунков

В регионах Дальнего Востока активно работают над тем, чтобы создавать качественную среду для жизни, и речь идет не только о новых жилплощадях, но и о благоустройстве городской среды. В качестве инструментов, которые помогут осуществить это в жизнь, министр назвал мастерпланы городов, дальневосточную ипотеку и другие новые программы.