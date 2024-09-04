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Posted 4 сентября, 12:05

Published 4 сентября, 12:05

Modified 4 сентября, 12:07

Updated 4 сентября, 12:07

Дальний Восток опережает среднероссийские показатели — Алексей Чекунков

Дальний Восток опережает среднероссийские показатели — Алексей Чекунков

4 сентября 2024, 12:05
Фото: Россия 24
Сюжет
Восточный экономический форум
Министр развития Дальнего Востока в рамках своего отчета перед Президентов РФ Владимиром Путиным на ВЭФ-2024 рассказал о достижениях региона за последнее время.

Министр развития Дальнего Востока Алексей Чекунков в рамках ВЭФ-2024 выступил с докладом Президенту России Владимиру Путину.

Министр отметил, что создание территорий опережающего развития позволило создать 142 тысячи рабочих мест. Средняя зарплата в резидентах ТОР СПВ оказалась выше среднероссийской.

В регионах Дальнего Востока активно работают над тем, чтобы создавать качественную среду для жизни, и речь идет не только о новых жилплощадях, но и о благоустройстве городской среды. В качестве инструментов, которые помогут осуществить это в жизнь, министр назвал мастерпланы городов, дальневосточную ипотеку и другие новые программы.

Алексей Чекунков также отметил, что Дальний Восток опережает среднероссийские показатели рождаемости и многодетности.

В макрорегионе ремонтируются и строятся новые учреждения здравоохранения, от ФАПов до больниц.

Вводимые меры позволили снизить отток молодежи из регионов ДФО, а также повысить показатели рождаемости, отметил министр развития Дальнего Востока.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Президент России встретился с губернатором Приморья Олегом Кожемяко на ВЭФ-2024.

Президент РФ Владимир Путин и Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретились на ВЭФ
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