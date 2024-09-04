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Posted 4 сентября, 10:03

Published 4 сентября, 10:03

Modified 4 сентября, 10:06

Updated 4 сентября, 10:06

Туристов на Шаморе стало меньше в Приморье

Купаются только избранные: опустел популярнейший пляж Владивостока — фото

4 сентября 2024, 10:03
Фото: vostokmedia.com

Туристов на Шаморе стало меньше в Приморье

Сюжет
Море
Вероятно, пляжный сезон все же постепенно завершается в Приморском крае. В бухте Лазурной замечено очень мало отдыхающих, а в море заходят лишь единицы.

Очевидцы сообщают, что на шаморовском пляже стало пусто. По словам горожан, мало кто выбирает досуг на побережье, так как температура воздуха значительно понизилась. А поплавать рискуют единицы, хотя вода достаточно теплая.

Фото: vostokmedia.com

К слову, купающиеся плескаются на волнах, несмотря на неспокойное состояние море, — наблюдается небольшой шторм. Однако на берегу сохраняется чудесная атмосфера, которую усиливает морской воздух.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что игривая акула устроила представление для шокированных рыбаков в Приморье.

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