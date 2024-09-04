Купаются только избранные: опустел популярнейший пляж Владивостока — фото

Posted 4 сентября, 10:03
Published 4 сентября, 10:03
Modified 4 сентября, 10:06
Updated 4 сентября, 10:06
Очевидцы сообщают, что на шаморовском пляже стало пусто. По словам горожан, мало кто выбирает досуг на побережье, так как температура воздуха значительно понизилась. А поплавать рискуют единицы, хотя вода достаточно теплая.
К слову, купающиеся плескаются на волнах, несмотря на неспокойное состояние море, — наблюдается небольшой шторм. Однако на берегу сохраняется чудесная атмосфера, которую усиливает морской воздух.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что игривая акула устроила представление для шокированных рыбаков в Приморье.