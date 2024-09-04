На нем бьют мировые рекорды: легендарный транспорт красуется на ВЭФ в Приморье — фото

Исследователь Богдан Булычев и команда проекта «Про путешествия» прибыли на ВЭФ в краевую столицу. Эти ребята проводят уникальную экспедицию — «Россия 360». Экстремалы прокатились по всему Дальнему Востоку и Арктике впервые в истории страны.