На нем бьют мировые рекорды: легендарный транспорт красуется на ВЭФ в Приморье — фото

Posted 4 сентября, 03:59
Published 4 сентября, 03:59
Modified 4 сентября, 04:04
Updated 4 сентября, 04:04
Исследователь Богдан Булычев и команда проекта «Про путешествия» прибыли на ВЭФ в краевую столицу. Эти ребята проводят уникальную экспедицию — «Россия 360». Экстремалы прокатились по всему Дальнему Востоку и Арктике впервые в истории страны.
Путешественники преодолели более 33 000 километров через 58 регионов Российской Федерации на колесах.
На Восточном экономическом форуме они представят свой проект. А вездеход, на котором команда «Про путешествия» установила несколько мировых рекордов, красуется на «Улице Дальнего Востока».