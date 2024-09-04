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Posted 4 сентября, 03:59

Published 4 сентября, 03:59

Modified 4 сентября, 04:04

Updated 4 сентября, 04:04

Уникальный вездеход припарковался на ВЭФ-2024 во Владивостоке

На нем бьют мировые рекорды: легендарный транспорт красуется на ВЭФ в Приморье — фото

4 сентября 2024, 03:59
Фото: vostokmedia.com

Уникальный вездеход припарковался на ВЭФ-2024 во Владивостоке

Сюжет
ВЭФ-2024
Путешественники, которые покорили удивительный маршрут, стали участниками ВЭФ в Приморском крае. Их внедорожник приковывает взгляды гостей форума.

Исследователь Богдан Булычев и команда проекта «Про путешествия» прибыли на ВЭФ в краевую столицу. Эти ребята проводят уникальную экспедицию — «Россия 360». Экстремалы прокатились по всему Дальнему Востоку и Арктике впервые в истории страны.

Путешественники преодолели более 33 000 километров через 58 регионов Российской Федерации на колесах.

На Восточном экономическом форуме они представят свой проект. А вездеход, на котором команда «Про путешествия» установила несколько мировых рекордов, красуется на «Улице Дальнего Востока».

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что художник написал три картины за один день на ВЭФ.

Здесь и сейчас: художник творит искусство на ВЭФ во Владивостоке — фото
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