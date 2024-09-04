Здесь и сейчас: художник творит искусство на ВЭФ во Владивостоке — фото

Posted 4 сентября, 01:41
Published 4 сентября, 01:41
Modified 4 сентября, 01:43
Updated 4 сентября, 01:43
Сегодня, 4 сентября, уроженец Сахалинской области уже закончил три работы, которые красуются на «Улице Дальнего Востока». Более того, мужчина продолжает творить на пяти полотнах, черпая вдохновение из прекрасных морских видов на Университетской набережной.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.