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Posted 4 сентября, 01:41

Published 4 сентября, 01:41

Modified 4 сентября, 01:43

Updated 4 сентября, 01:43

Художник написал три картины на ВЭФ-2024 в Приморье

Здесь и сейчас: художник творит искусство на ВЭФ во Владивостоке — фото

4 сентября 2024, 01:41
Фото: vostokmedia.com

Художник написал три картины на ВЭФ-2024 в Приморье

Сюжет
ВЭФ-2024
Во Владивостоке стартовал второй день Восточного экономического форума. Гости мероприятия стали свидетелями удивительного события — творец прекрасного написал три картины прямо на «Улице Дальнего Востока».

В первый день ВЭФ-2024 художник Константин Колупаев начал писать картины на глазах у гостей форума.

Искусство на ВЭФ: в Приморье художник творит красоту на глазах у зрителей — видео
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Сегодня, 4 сентября, уроженец Сахалинской области уже закончил три работы, которые красуются на «Улице Дальнего Востока». Более того, мужчина продолжает творить на пяти полотнах, черпая вдохновение из прекрасных морских видов на Университетской набережной.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

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