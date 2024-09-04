Здесь и сейчас: художник творит искусство на ВЭФ во Владивостоке — фото

Сегодня, 4 сентября, уроженец Сахалинской области уже закончил три работы, которые красуются на «Улице Дальнего Востока». Более того, мужчина продолжает творить на пяти полотнах, черпая вдохновение из прекрасных морских видов на Университетской набережной.