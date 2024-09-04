Силачи в деле: «Игры ГТО» стартовали на ВЭФ во Владивостоке — видео

Posted 4 сентября, 04:59
Published 4 сентября, 04:59
Modified 4 сентября, 05:01
Updated 4 сентября, 05:01
На Восточном экономическом форуме стартовал третий открытый кубок Дальнего Востока «Игры ГТО». Соревнования включают в себя множество интересных испытаний, в которых задействованы элементы комплекса ГТО. Участниками состязаний стали спортсмены из одиннадцати регионов ДФО.
Отборочные этапы уже позади. Силач из Иркутска поставил рекорд, — сибиряк совершил два приседания со штангой весом 135,5 килограммов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на ВЭФ-2024 красуется вездеход, который бьет мировые рекорды.