Силачи в деле: «Игры ГТО» стартовали на ВЭФ во Владивостоке — видео

На Восточном экономическом форуме стартовал третий открытый кубок Дальнего Востока «Игры ГТО». Соревнования включают в себя множество интересных испытаний, в которых задействованы элементы комплекса ГТО. Участниками состязаний стали спортсмены из одиннадцати регионов ДФО.