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Posted 4 сентября, 04:59

Published 4 сентября, 04:59

Modified 4 сентября, 05:01

Updated 4 сентября, 05:01

Началось спортивное мероприятие на ВЭФ в Приморье

Силачи в деле: «Игры ГТО» стартовали на ВЭФ во Владивостоке — видео

4 сентября 2024, 04:59
Фото: vostokmedia.com

Началось спортивное мероприятие на ВЭФ в Приморье

Сюжет
ВЭФ-2024
На ВЭФ спортсмены борются за кубок Дальнего Востока «Игры ГТО». Одиннадцать участников преодолели отборы. Один из силачей уже поставил рекорд.

На Восточном экономическом форуме стартовал третий открытый кубок Дальнего Востока «Игры ГТО». Соревнования включают в себя множество интересных испытаний, в которых задействованы элементы комплекса ГТО. Участниками состязаний стали спортсмены из одиннадцати регионов ДФО.

Отборочные этапы уже позади. Силач из Иркутска поставил рекорд, — сибиряк совершил два приседания со штангой весом 135,5 килограммов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на ВЭФ-2024 красуется вездеход, который бьет мировые рекорды.

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