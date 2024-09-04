Скромный снаружи, но мощный внутри: что кроется в салоне вездехода на ВЭФ — видео

Журналист «Восток-Медиа» сделала видеообзор махины на огромных колесах. Оказалось, что салон автомобиля выглядит достаточно скромно. Однако, судя по кадрам, пространство удовлетворяет базовые потребности путешественников. В машине есть кухня со всем необходимым и три спальных места.