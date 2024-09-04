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Posted 4 сентября, 04:17

Published 4 сентября, 04:17

Modified 4 сентября, 04:19

Updated 4 сентября, 04:19

Что находится внутри авто команды путешественников на ВЭФ в Приморье?

Скромный снаружи, но мощный внутри: что кроется в салоне вездехода на ВЭФ — видео

4 сентября 2024, 04:17
Фото: vostokmedia.com

Что находится внутри авто команды путешественников на ВЭФ в Приморье?

Сюжет
ВЭФ-2024
Транспорт внушительных размеров впечатлил гостей Восточного экономического форума во Владивостоке. Корреспондент «Восток-Медиа» побывала внутри здоровой махины.

На ВЭФ-2024 команда проекта «Про путешествия» представила легендарный вездеход, на котором проводится легендарная экспедиция «Россия 360».

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Журналист «Восток-Медиа» сделала видеообзор махины на огромных колесах. Оказалось, что салон автомобиля выглядит достаточно скромно. Однако, судя по кадрам, пространство удовлетворяет базовые потребности путешественников. В машине есть кухня со всем необходимым и три спальных места.

Видео: vostokmedia.com.

Скромный снаружи, но мощный внутри. Ведь именно на этом легендарном вездеходе россияне побили несколько мировых рекордов и сделали невероятное, — преодолели более 33 000 километров через 58 субъектов России.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что художник сотворил три арт-объекта за один день на ВЭФ.

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