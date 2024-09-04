Скромный снаружи, но мощный внутри: что кроется в салоне вездехода на ВЭФ — видео

Posted 4 сентября, 04:17
Published 4 сентября, 04:17
Modified 4 сентября, 04:19
Updated 4 сентября, 04:19
На ВЭФ-2024 команда проекта «Про путешествия» представила легендарный вездеход, на котором проводится легендарная экспедиция «Россия 360».
Журналист «Восток-Медиа» сделала видеообзор махины на огромных колесах. Оказалось, что салон автомобиля выглядит достаточно скромно. Однако, судя по кадрам, пространство удовлетворяет базовые потребности путешественников. В машине есть кухня со всем необходимым и три спальных места.
Скромный снаружи, но мощный внутри. Ведь именно на этом легендарном вездеходе россияне побили несколько мировых рекордов и сделали невероятное, — преодолели более 33 000 километров через 58 субъектов России.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что художник сотворил три арт-объекта за один день на ВЭФ.