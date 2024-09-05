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Posted 5 сентября, 00:07

Published 5 сентября, 00:07

Modified 5 сентября, 00:09

Updated 5 сентября, 00:09

Самолеты снова курсируют по маршруту Владивосток — Итуруп

Аэропорт Владивосток: социально значимый маршрут вновь доступен для жителей Приморья

5 сентября 2024, 00:07

Самолеты снова курсируют по маршруту Владивосток — Итуруп

Сюжет
Туризм
Между Владивостоком и Курильскими островами снова летают пассажирские авиалайнеры. Рейсы будут выполняться два раза в неделю на регулярной основе.

Прямые рейсы между дальневосточной столицей и Курилами снова доступны россиянам, сообщает аэропорт Владивосток. Авиакомпания «Аврора» возобновила социально значимый маршрут на остров Итуруп.

«Полеты по маршруту будут выполняться 2 раза в неделю на воздушном судне DHC-8 с компоновкой до 70 мест. Длительность полета — 2 часа 40 минут», — отметили в пресс-службе аэропорта.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморцам доступен шестичасовой рейс до тропиков. Это уже седьмой прямой маршрут в Поднебесную.

6 часов до тропиков: открылись прямые рейсы из Владивостока на китайский остров
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