Аэропорт Владивосток: социально значимый маршрут вновь доступен для жителей Приморья

Posted 5 сентября, 00:07
Published 5 сентября, 00:07
Modified 5 сентября, 00:09
Updated 5 сентября, 00:09
Прямые рейсы между дальневосточной столицей и Курилами снова доступны россиянам, сообщает аэропорт Владивосток. Авиакомпания «Аврора» возобновила социально значимый маршрут на остров Итуруп.
«Полеты по маршруту будут выполняться 2 раза в неделю на воздушном судне DHC-8 с компоновкой до 70 мест. Длительность полета — 2 часа 40 минут», — отметили в пресс-службе аэропорта.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморцам доступен шестичасовой рейс до тропиков. Это уже седьмой прямой маршрут в Поднебесную.