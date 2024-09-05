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Posted 5 сентября, 03:20

Published 5 сентября, 03:20

Modified 5 сентября, 03:23

Updated 5 сентября, 03:23

Морские гребешки облепили стены причала во Владивостоке

Морской деликатес заполонил причал в центре Владивостока — фото

5 сентября 2024, 03:20
Фото: trepangdv_exclusive

Морские гребешки облепили стены причала во Владивостоке

Сюжет
Море
Причал буквально облеплен гребешками прямо в центре Владивостока. Не исключено, что колония морских обитателей уменьшится после публикации их фото.

На причале в центре дальневосточной столицы можно увидеть не только морские звезды, но и гребешков, которые у многих ассоциируются с деликатесами. Целая колония морских обитателей облепила причальную стену.

Однако, по мнению подписчиков новых медиа, есть их — рисковое дело.

«Надеюсь, он их не съел», — написал переживающий комментатор.
«Зачем отрывать то? Пусть живут», — отметила возмущенная девушка.
Фото: trepangdv_exclusive

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что игривая акула напугала рыбаков в Приморском крае.

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