Морской деликатес заполонил причал в центре Владивостока — фото

Posted 5 сентября, 03:20
Published 5 сентября, 03:20
Modified 5 сентября, 03:23
Updated 5 сентября, 03:23
На причале в центре дальневосточной столицы можно увидеть не только морские звезды, но и гребешков, которые у многих ассоциируются с деликатесами. Целая колония морских обитателей облепила причальную стену.
Однако, по мнению подписчиков новых медиа, есть их — рисковое дело.
«Надеюсь, он их не съел», — написал переживающий комментатор.
«Зачем отрывать то? Пусть живут», — отметила возмущенная девушка.