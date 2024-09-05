Новый инновационно-технологический научный центр появится в Приморье

Путин попросил членов Правительства и официальных лиц Приморского края использовать средства Дальневосточной концессии для осуществления проекта. Также он предложил разработать привлекательные программы и социальные гарантии для ученых из других регионов России и мира, которые могли бы присоединиться к работе в этом центре.