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Posted 5 сентября, 07:53

Published 5 сентября, 07:53

Modified 5 сентября, 07:55

Updated 5 сентября, 07:55

Новый инновационно-технологический научный центр появится в Приморье

Новый инновационно-технологический научный центр появится в Приморье

5 сентября 2024, 07:53
Фото: primorsky.ru
Сюжет
Восточный экономический форум
Создание нового инновационно-технологического научного центра в Приморье анонсировали на ВЭФ-2024. Президент России Владимир Путин озвучил инициативу в рамках своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума.

В Приморье запланировано создание ещё одного крупного инновационного научного центра. Он будет расположен на острове Русском на базе Дальневосточного федерального университета. Эту информацию озвучил глава России, Владимир Путин, в четверг, 5 сентября, на пленарном заседании девятого Восточного экономического форума.

По словам президента, новый научный центр будет специализироваться на исследованиях и практических разработках в области морской техники, биотехнологии, медицины и других перспективных отраслях.

Путин попросил членов Правительства и официальных лиц Приморского края использовать средства Дальневосточной концессии для осуществления проекта. Также он предложил разработать привлекательные программы и социальные гарантии для ученых из других регионов России и мира, которые могли бы присоединиться к работе в этом центре.

На форуме, который проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, активно обсуждают перспективы развития Дальнего Востока.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что планируется построить транспортный коридор Санкт-Петербург — Владивосток.

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