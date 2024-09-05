Новый инновационно-технологический научный центр появится в Приморье

Posted 5 сентября, 07:53
Published 5 сентября, 07:53
Modified 5 сентября, 07:55
Updated 5 сентября, 07:55
В Приморье запланировано создание ещё одного крупного инновационного научного центра. Он будет расположен на острове Русском на базе Дальневосточного федерального университета. Эту информацию озвучил глава России, Владимир Путин, в четверг, 5 сентября, на пленарном заседании девятого Восточного экономического форума.
По словам президента, новый научный центр будет специализироваться на исследованиях и практических разработках в области морской техники, биотехнологии, медицины и других перспективных отраслях.
Путин попросил членов Правительства и официальных лиц Приморского края использовать средства Дальневосточной концессии для осуществления проекта. Также он предложил разработать привлекательные программы и социальные гарантии для ученых из других регионов России и мира, которые могли бы присоединиться к работе в этом центре.
На форуме, который проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, активно обсуждают перспективы развития Дальнего Востока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что планируется построить транспортный коридор Санкт-Петербург — Владивосток.