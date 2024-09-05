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Posted 5 сентября, 07:15

Published 5 сентября, 07:15

Modified 5 сентября, 07:19

Updated 5 сентября, 07:19

Большой парк будет реконструирован во Владивостоке к 2026 году

План реконструкции Минного городка во Владивостоке подписан в рамках ВЭФ-2024

5 сентября 2024, 07:15
Фото: shestakovblog

Большой парк будет реконструирован во Владивостоке к 2026 году

Сюжет
ВЭФ-2024
На полях ВЭФ администрация Владивостока и компания «ФСК-Регион» подписали соглашение о реконструкции парка Минного городка. Об этом заявил в своем официальном telegram-канале глава города Константин Шестаков.

В скором времени этот зелёный островок, популярный, но, увы, по сей день застрявший в 90-х годах, станет современной и комфортной зоной отдыха — здесь можно будет и прогуляться, и заняться водными видами спорта, и поиграть с детьми.

Реконструкция общественного пространства начнётся уже в 2024 году, а срок завершения работ — 2026-й.

Видео: shestakovblog.
— Это важный как для микрорайона Луговой, так и в целом для города Владивостока проект, — отметил глава Владивостока Константин Шестаков. — Наша основная задача — сделать парк привлекательным, чтобы его посещали горожане и туристы. Убежден, что после благоустройства гостей в парке будет много, потому как здесь станет комфортно и интересно отдыхать.

Соглашение — своего рода «дорожную карту» — администрация краевого центра подписала с «ФСК-Регион». Реконструкцию проведут в два этапа.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке будет построена киберарена.

Киберарена появится во Владивостоке — соглашение о строительстве подписали на ВЭФ
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