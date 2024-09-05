План реконструкции Минного городка во Владивостоке подписан в рамках ВЭФ-2024

Posted 5 сентября, 07:15
Published 5 сентября, 07:15
Modified 5 сентября, 07:19
Updated 5 сентября, 07:19
В скором времени этот зелёный островок, популярный, но, увы, по сей день застрявший в 90-х годах, станет современной и комфортной зоной отдыха — здесь можно будет и прогуляться, и заняться водными видами спорта, и поиграть с детьми.
Реконструкция общественного пространства начнётся уже в 2024 году, а срок завершения работ — 2026-й.
— Это важный как для микрорайона Луговой, так и в целом для города Владивостока проект, — отметил глава Владивостока Константин Шестаков. — Наша основная задача — сделать парк привлекательным, чтобы его посещали горожане и туристы. Убежден, что после благоустройства гостей в парке будет много, потому как здесь станет комфортно и интересно отдыхать.
Соглашение — своего рода «дорожную карту» — администрация краевого центра подписала с «ФСК-Регион». Реконструкцию проведут в два этапа.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке будет построена киберарена.