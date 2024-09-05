Пленарное заседание ВЭФ-2024 начинается во Владивостоке

Posted 5 сентября, 05:01
Published 5 сентября, 05:01
Modified 5 сентября, 05:03
Updated 5 сентября, 05:03
5 сентября во Владивостоке состоится главное событие Восточного экономического форума — пленарное заседание.
Президент России, Владимир Путин, традиционно примет участие в этом мероприятии. На заседании также выступят премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн.
Планируется, что пленарное заседание начнется в 15:00 по местному времени (8:00 по московскому времени).
Тема мероприятия — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Президент России и губернатор Приморья Олег Кожемяко обсудили перспективы развития Приморского края.