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Posted 5 сентября, 05:01

Published 5 сентября, 05:01

Modified 5 сентября, 05:03

Updated 5 сентября, 05:03

Пленарное заседание ВЭФ-2024 начинается во Владивостоке

Пленарное заседание ВЭФ-2024 начинается во Владивостоке

5 сентября 2024, 05:01
Фото: vesti.ru
Сюжет
Восточный экономический форум
Президент России Владимир Путин примет участие в главном мероприятии Восточного экономического форума. Глава государства выступит на пленарном заседании, которое состоится 5 сентября во Владивостоке.

5 сентября во Владивостоке состоится главное событие Восточного экономического форума — пленарное заседание.

Президент России, Владимир Путин, традиционно примет участие в этом мероприятии. На заседании также выступят премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн.

Планируется, что пленарное заседание начнется в 15:00 по местному времени (8:00 по московскому времени).

Тема мероприятия — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Президент России и губернатор Приморья Олег Кожемяко обсудили перспективы развития Приморского края.

Президент РФ и Губернатор Приморья обсудили перспективы развития края на ВЭФ-2024
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