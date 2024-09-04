Появилось видео с моментом прибытия Президента России на ВЭФ-2024 во Владивостоке

Posted 4 сентября, 07:17
Published 4 сентября, 07:17
Modified 4 сентября, 07:19
Updated 4 сентября, 07:19
Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток на Восточный экономический форум. В рамках ВЭФ глава государства проведет несколько официальных встреч, в том числе рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
На одно из рабочих мероприятий Владимир Владимирович приехал на катере после прогулки по акватории Владивостока. На берегу, на пирсе кампуса ДВФУ, Президента встречал кортеж.
За прибытием Президента и работой его помощников с берега наблюдали сотни гостей ВЭФ.
Сразу же после того, как глава государства сошел с судна на берег острова Русский, он отправился на официальную встречу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что второй день Восточного экономического форума начался во Владивостоке.