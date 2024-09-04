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Posted 4 сентября, 07:17

Published 4 сентября, 07:17

Modified 4 сентября, 07:19

Updated 4 сентября, 07:19

Появилось видео с моментом прибытия Президента России на ВЭФ-2024 во Владивостоке

Появилось видео с моментом прибытия Президента России на ВЭФ-2024 во Владивостоке

4 сентября 2024, 07:17
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Восточный экономический форум
Лидер России Владимир Путин прибыл на Восточный экономический форум во Владивостоке. Появилось видео с моментом прибытия Президента России на рабочую встречу на острове Русском.

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток на Восточный экономический форум. В рамках ВЭФ глава государства проведет несколько официальных встреч, в том числе рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

На одно из рабочих мероприятий Владимир Владимирович приехал на катере после прогулки по акватории Владивостока. На берегу, на пирсе кампуса ДВФУ, Президента встречал кортеж.

Видео: vostokmedia.com.

За прибытием Президента и работой его помощников с берега наблюдали сотни гостей ВЭФ.

Сразу же после того, как глава государства сошел с судна на берег острова Русский, он отправился на официальную встречу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что второй день Восточного экономического форума начался во Владивостоке.

Второй день ВЭФ-2024 начался во Владивостоке — видео
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