Ссылки на онлайн-трансляцию пленарного заседания ВЭФ во Владивостоке

Posted 5 сентября, 05:51
Published 5 сентября, 05:51
Modified 5 сентября, 06:58
Updated 5 сентября, 06:58
Сегодня, 5 сентября, пройдет главное событие Восточного экономического форума. Глава государства Владимир Путин выступит на пленарной сессии. Также в мероприятии примут участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что участники форума уже собираются на пленарном заседании на Русском острове в дальневосточной столице. Мероприятие совсем скоро начнется.