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Posted 5 сентября, 05:51

Published 5 сентября, 05:51

Modified 5 сентября, 06:58

Updated 5 сентября, 06:58

Пленарная сессия ВЭФ-2024 уже началась во Владивостоке

Ссылки на онлайн-трансляцию пленарного заседания ВЭФ во Владивостоке

5 сентября 2024, 05:51
Фото: vesti.ru

Пленарная сессия ВЭФ-2024 уже началась во Владивостоке

Сюжет
ВЭФ-2024
Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в важнейшем мероприятии ВЭФ-2024. Онлайн-трансляция с места события уже началась.

Сегодня, 5 сентября, пройдет главное событие Восточного экономического форума. Глава государства Владимир Путин выступит на пленарной сессии. Также в мероприятии примут участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн.

Ссылки на онлайн-трансляцию:

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что участники форума уже собираются на пленарном заседании на Русском острове в дальневосточной столице. Мероприятие совсем скоро начнется.

Пленарное заседание ВЭФ-2024 начинается во Владивостоке
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