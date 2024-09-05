Третий день ВЭФ начался с музыки во Владивостоке — видео

Posted 5 сентября, 01:25
Published 5 сентября, 01:25
Modified 5 сентября, 01:36
Updated 5 сентября, 01:36
Сегодня, 5 сентября, на Русском острове на территории Дальневосточного федерального университета стартовал третий день ВЭФ-2024. В корпусе А участники форума стали свидетелями хорового концерта.
Гости мероприятия отвлеклись от своих дел, чтобы насладиться пением талантливого музыкального ансамбля. К слову, акустика в здании ВУЗа гармонично вписалась в выступление хористов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на «Улице Дальнего Востока» прошел фолк-концерт, в котором принял участие творческий коллектив из Бурятии.