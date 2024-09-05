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Posted 5 сентября, 01:25

Published 5 сентября, 01:25

Modified 5 сентября, 01:36

Updated 5 сентября, 01:36

Хоровое выступление порадовало участников ВЭФ в Приморье

Третий день ВЭФ начался с музыки во Владивостоке — видео

5 сентября 2024, 01:25
Фото: vostokmedia.com

Хоровое выступление порадовало участников ВЭФ в Приморье

Сюжет
ВЭФ-2024
На Восточном экономическом форуме проходят не только стратегически важные мероприятия, но и творческие выступления. Например, в корпусе А выступил Сводный хор Владивостокской епархии.

Сегодня, 5 сентября, на Русском острове на территории Дальневосточного федерального университета стартовал третий день ВЭФ-2024. В корпусе А участники форума стали свидетелями хорового концерта.

Видео: vostokmedia.com.

Гости мероприятия отвлеклись от своих дел, чтобы насладиться пением талантливого музыкального ансамбля. К слову, акустика в здании ВУЗа гармонично вписалась в выступление хористов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на «Улице Дальнего Востока» прошел фолк-концерт, в котором принял участие творческий коллектив из Бурятии.

Уникальный фолк-рок концерт прошел на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ-2024
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