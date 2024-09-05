Участники ВЭФ сразились с легендарными спортсменами на льду во Владивостоке — видео

Желающих посмотреть гала-матч оказалось очень много. Ведь команды были действительно звездными. Приморцы увидели олимпийских чемпионов Алексея Катасонова, Вячеслава Буцаева, Валерия Прохорова, Кирилла Капризова, Даниса Зарипова. Также в игре участвовали звезда НХЛ и КХЛ Илья Ковальчук и обладатели Кубка Стэнли Дмитрий Орлов и Сергей Бобровский. Не обошлось и без именитых футболистов — Романа Широкова и Дмитрия Сычева.