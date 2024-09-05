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Posted 5 сентября, 00:59

Published 5 сентября, 00:59

Modified 5 сентября, 02:34

Updated 5 сентября, 02:34

Гала-матч между гостями ВЭФ и легендами хоккея прошел в Приморье

Участники ВЭФ сразились с легендарными спортсменами на льду во Владивостоке — видео

5 сентября 2024, 00:59
Фото: vostokmedia.com

Гала-матч между гостями ВЭФ и легендами хоккея прошел в Приморье

Сюжет
Хоккей
Уникальное мероприятие прошло во Владивостоке. На льду встретились не только хоккеисты, но и знаменитые футболисты. В состязании участвовал даже экс-губернатор Приморского края.

Вчера, 4 сентября, в «Фетисов Арене» прошло яркое спортивное событие — в нешуточной битве на льду схлестнулись легенды хоккея и участники Восточного экономического форума под эгидой национального бренда «Сделано в России». Мероприятие прошло под руководством Дмитрия Губерниева.

Видео: vostokmedia.com.

Желающих посмотреть гала-матч оказалось очень много. Ведь команды были действительно звездными. Приморцы увидели олимпийских чемпионов Алексея Катасонова, Вячеслава Буцаева, Валерия Прохорова, Кирилла Капризова, Даниса Зарипова. Также в игре участвовали звезда НХЛ и КХЛ Илья Ковальчук и обладатели Кубка Стэнли Дмитрий Орлов и Сергей Бобровский. Не обошлось и без именитых футболистов — Романа Широкова и Дмитрия Сычева.

Видео: vostokmedia.com.

Но многих гостей больше всего удивило появление экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина.

Кто же победил в нелегком состязании?

«Очень символично и ярко победила дружба, победила Россия», — подытожила жительница дальневосточной столицы, которая побывала на удивительном мероприятии.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке откроется киберарена.

Киберарена появится во Владивостоке — соглашение о строительстве подписали на ВЭФ
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