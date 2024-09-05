Участники ВЭФ сразились с легендарными спортсменами на льду во Владивостоке — видео

Posted 5 сентября, 00:59
Published 5 сентября, 00:59
Modified 5 сентября, 02:34
Updated 5 сентября, 02:34
Вчера, 4 сентября, в «Фетисов Арене» прошло яркое спортивное событие — в нешуточной битве на льду схлестнулись легенды хоккея и участники Восточного экономического форума под эгидой национального бренда «Сделано в России». Мероприятие прошло под руководством Дмитрия Губерниева.
Желающих посмотреть гала-матч оказалось очень много. Ведь команды были действительно звездными. Приморцы увидели олимпийских чемпионов Алексея Катасонова, Вячеслава Буцаева, Валерия Прохорова, Кирилла Капризова, Даниса Зарипова. Также в игре участвовали звезда НХЛ и КХЛ Илья Ковальчук и обладатели Кубка Стэнли Дмитрий Орлов и Сергей Бобровский. Не обошлось и без именитых футболистов — Романа Широкова и Дмитрия Сычева.
Но многих гостей больше всего удивило появление экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина.
Кто же победил в нелегком состязании?
«Очень символично и ярко победила дружба, победила Россия», — подытожила жительница дальневосточной столицы, которая побывала на удивительном мероприятии.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке откроется киберарена.