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Posted 5 сентября, 06:40

Published 5 сентября, 06:40

Modified 5 сентября, 06:42

Updated 5 сентября, 06:42

Владимир Путин: «Сохраним ставку в 2% по дальневосточной и арктической ипотеке»

Владимир Путин: «Сохраним ставку в 2% по дальневосточной и арктической ипотеке»

5 сентября 2024, 06:40
Фото: Изображение Midjourney
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Строительство
Во время своего выступления на пленарном заседании ВЭФ Владимир Путин отметил, что ставку по дальневосточной и арктической ипотеке сохранят на прежнем уровне. Также глава государства перечислил другие меры, направленные на поддержку молодых семей.

В рамках своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума Президент России Владимир Путин перечислил меры и инициативы, призванные помочь семьям дальневосточников.

Владимир Владимирович объявил, что ставку по дальневосточной и арктической ипотеке сохранят на прежнем уровне, она составит два процента.

Также глава государства подчеркнул, что семьи в Приморском крае имеют право получить выплату на погашение ипотечного кредита в размере 1 миллиона рублей. Право на получение подобной льготы имеют молодые семьи, родители в которых младше 36 лет. Президент России также отметил, что такую меру необходимо ввести во всех дальневосточных регионах, где рождаемость ниже средней по ДФО.

«Программы Дальневосточный гектар и ипотека для молодых семей продолжат действовать до 2030 года», — сообщил Владимир Владимирович.

Кроме того, Владимир Путин поставил задачу обеспечить снабжение небольших отдаленных населенных пунктов Дальнего Востока и Арктики.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае построят город-спутник.

Владимир Путин упомянул создание города-спутника в Приморье на ВЭФ
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