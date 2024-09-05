Владимир Путин: «Сохраним ставку в 2% по дальневосточной и арктической ипотеке»

Posted 5 сентября, 06:40
Published 5 сентября, 06:40
Modified 5 сентября, 06:42
Updated 5 сентября, 06:42
В рамках своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума Президент России Владимир Путин перечислил меры и инициативы, призванные помочь семьям дальневосточников.
Владимир Владимирович объявил, что ставку по дальневосточной и арктической ипотеке сохранят на прежнем уровне, она составит два процента.
Также глава государства подчеркнул, что семьи в Приморском крае имеют право получить выплату на погашение ипотечного кредита в размере 1 миллиона рублей. Право на получение подобной льготы имеют молодые семьи, родители в которых младше 36 лет. Президент России также отметил, что такую меру необходимо ввести во всех дальневосточных регионах, где рождаемость ниже средней по ДФО.
«Программы Дальневосточный гектар и ипотека для молодых семей продолжат действовать до 2030 года», — сообщил Владимир Владимирович.
Кроме того, Владимир Путин поставил задачу обеспечить снабжение небольших отдаленных населенных пунктов Дальнего Востока и Арктики.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае построят город-спутник.