Владимир Путин: «Сохраним ставку в 2% по дальневосточной и арктической ипотеке»

Также глава государства подчеркнул, что семьи в Приморском крае имеют право получить выплату на погашение ипотечного кредита в размере 1 миллиона рублей. Право на получение подобной льготы имеют молодые семьи, родители в которых младше 36 лет. Президент России также отметил, что такую меру необходимо ввести во всех дальневосточных регионах, где рождаемость ниже средней по ДФО.