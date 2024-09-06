Сотня блогеров посетит ВДЦ «Океан» в Приморье — документ подписали на полях ВЭФ-2024

Posted 6 сентября, 00:21
Published 6 сентября, 00:21
Modified 6 сентября, 00:23
Updated 6 сентября, 00:23
На полях ВЭФ-2024 генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль и директор Всероссийского детского центра «Океан» Наталья Соловей договорились о сотрудничестве.
В октябре сто юных популярных блогеров приедут в детский центр «Океан». Талантливые дети, в число которых вошли семь подростков из Приморья, соберутся на смене «Знание.Авторы».
Приморские ребята смогут посетить лекции известных спикеров.
«Будет расширено количество просветительских и образовательных инициатив для детей 11-17 лет. Ребята смогут принять участие в тематических проектах общества „Знание“ и пообщаться с лекторами и специалистами в самых разных отраслях», — отметили в региональном правительстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что новый инновационно-технологический научный центр может появиться на базе ДВФУ на Русском острове.