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Posted 6 сентября, 00:21

Published 6 сентября, 00:21

Modified 6 сентября, 00:23

Updated 6 сентября, 00:23

Сотня блогеров посетит ВДЦ «Океан» в Приморье — документ подписали на полях ВЭФ-2024

Сотня блогеров посетит ВДЦ «Океан» в Приморье — документ подписали на полях ВЭФ-2024

6 сентября 2024, 00:21
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
ВЭФ-2024
На Восточном экономическом форуме подписали соглашение, которое позволит детям из разных районов Приморского края увидеть популярных блогеров в октябре в детском центре «Океан».

На полях ВЭФ-2024 генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль и директор Всероссийского детского центра «Океан» Наталья Соловей договорились о сотрудничестве.

В октябре сто юных популярных блогеров приедут в детский центр «Океан». Талантливые дети, в число которых вошли семь подростков из Приморья, соберутся на смене «Знание.Авторы».

Приморские ребята смогут посетить лекции известных спикеров.

«Будет расширено количество просветительских и образовательных инициатив для детей 11-17 лет. Ребята смогут принять участие в тематических проектах общества „Знание“ и пообщаться с лекторами и специалистами в самых разных отраслях», — отметили в региональном правительстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что новый инновационно-технологический научный центр может появиться на базе ДВФУ на Русском острове.

Новый инновационно-технологический научный центр появится в Приморье
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