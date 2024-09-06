«Вот чудо земное»: жуткую тварь заметил дайвер на морском дне в Приморье — видео

Posted 6 сентября, 00:53
Published 6 сентября, 00:53
Modified 6 сентября, 00:55
Updated 6 сентября, 00:55
Дайвер снял на видео удивительный симбиоз, — мурену и креветку. На камеру попало взаимодействие морских обитателей. Креветка трапезничала во рту у хищницы, тем самым очищая ее зубы. Более того, змеевидная особа является охраной для хрупкой малышки.
«Вот так чудо земное», — написала девушка;
«Получается, все мы друг другу нужны», — подметил комментатор;
«Жутко выглядит», — заявила подписчица новых медиа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что необычная обитательница моря укусила рыбака в Приморье. Рука мужчины отекла до плеча, сообщили медики.