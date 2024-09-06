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Posted 6 сентября, 00:53

Published 6 сентября, 00:53

Modified 6 сентября, 00:55

Updated 6 сентября, 00:55

Удивительный симбиоз запечатлел любитель подводного плавания из Приморского края

«Вот чудо земное»: жуткую тварь заметил дайвер на морском дне в Приморье — видео

6 сентября 2024, 00:53
Фото: vostokmedia.com

Удивительный симбиоз запечатлел любитель подводного плавания из Приморского края

Сюжет
Море
Необычные жители моря попали на камеру дайвера в Приморье. Их взаимовыгода поразила пользователей социальных сетей.

Дайвер снял на видео удивительный симбиоз, — мурену и креветку. На камеру попало взаимодействие морских обитателей. Креветка трапезничала во рту у хищницы, тем самым очищая ее зубы. Более того, змеевидная особа является охраной для хрупкой малышки.

«Вот так чудо земное», — написала девушка;
«Получается, все мы друг другу нужны», — подметил комментатор;
«Жутко выглядит», — заявила подписчица новых медиа.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что необычная обитательница моря укусила рыбака в Приморье. Рука мужчины отекла до плеча, сообщили медики.

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