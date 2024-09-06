«Вот чудо земное»: жуткую тварь заметил дайвер на морском дне в Приморье — видео

Дайвер снял на видео удивительный симбиоз, — мурену и креветку. На камеру попало взаимодействие морских обитателей. Креветка трапезничала во рту у хищницы, тем самым очищая ее зубы. Более того, змеевидная особа является охраной для хрупкой малышки.