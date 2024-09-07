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Posted 7 сентября, 01:54

Published 7 сентября, 01:54

Modified 7 сентября, 01:56

Updated 7 сентября, 01:56

Тропические существа заплыли в одну из бухт в Приморском крае

Будто в тропиках: целую стаю дельфинов заметили в Приморье — видео

7 сентября 2024, 01:54
Фото: 1MI

Тропические существа заплыли в одну из бухт в Приморском крае

Сюжет
Море
В районе бухты Безымянной в Приморье жители заметили целую стаю дельфинов. Более десятка особей активно выпрыгивали из воды и очень удивили местных рыбаков.

Приморье местные жители увидели целую стаю дельфинов в районе бухты Безымянной недалеко от Дуная.

В окрестностях Дуная была замечена группа дельфинов. Более десятка особей активно выпрыгивали из воды, показывая свои плавники.

Такое зрелище вызвало удивление у местных рыбаков, которые стали свидетелями этого события. Поразительно: будто бы тропические пейзажи и южные дельфины, и все это встретили в Приморье.

Видео: gorod_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье заметили хищную кошку, которая выбежала на трассу.

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