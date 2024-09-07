Будто в тропиках: целую стаю дельфинов заметили в Приморье — видео

Posted 7 сентября, 01:54
Published 7 сентября, 01:54
Modified 7 сентября, 01:56
Updated 7 сентября, 01:56
Приморье местные жители увидели целую стаю дельфинов в районе бухты Безымянной недалеко от Дуная.
В окрестностях Дуная была замечена группа дельфинов. Более десятка особей активно выпрыгивали из воды, показывая свои плавники.
Такое зрелище вызвало удивление у местных рыбаков, которые стали свидетелями этого события. Поразительно: будто бы тропические пейзажи и южные дельфины, и все это встретили в Приморье.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье заметили хищную кошку, которая выбежала на трассу.