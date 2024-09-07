Малыша спасли из страшной западни в Приморье — видео

Posted 7 сентября, 07:17
Published 7 сентября, 07:17
Modified 7 сентября, 07:19
Updated 7 сентября, 07:19
Семейная пара из Приморья спасла маленького песика, который угодил в глубокий колодец.
Неделю назад в Находке щенок провалился в колодец и получил серьезные травмы, несколько дней он не мог выбраться и сильно страдал от боли.
Люди достали его из колодца и привезли в ветеринарную клинику, там ветеринарные врачи обнаружили у малыша сложный перелом плечевого сустава. Сейчас щенка ждет восстановление.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что маленького подкидыша спасают из озера в Приморье.