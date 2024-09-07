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Posted 7 сентября, 07:17

Published 7 сентября, 07:17

Modified 7 сентября, 07:19

Updated 7 сентября, 07:19

Пушистого малыша с переломом спасла супружеская пара из Приморского края

Малыша спасли из страшной западни в Приморье — видео

7 сентября 2024, 07:17
Фото: Изображение Midjourney

Пушистого малыша с переломом спасла супружеская пара из Приморского края

Сюжет
Животные
Супружеская пара из Находки спасла маленького щенка, который упал в шестиметровый колодец и получил серьезные травмы. Малыша отвезли в клинику для животных, с ним уже работают ветеринары.

Семейная пара из Приморья спасла маленького песика, который угодил в глубокий колодец.

Неделю назад в Находке щенок провалился в колодец и получил серьезные травмы, несколько дней он не мог выбраться и сильно страдал от боли.

Видео: Владивосток 360°.

Люди достали его из колодца и привезли в ветеринарную клинику, там ветеринарные врачи обнаружили у малыша сложный перелом плечевого сустава. Сейчас щенка ждет восстановление.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что маленького подкидыша спасают из озера в Приморье.

Подкидыша спасают из озера в Приморском крае
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