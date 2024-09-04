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Posted 4 сентября, 03:53

Published 4 сентября, 03:53

Modified 4 сентября, 03:55

Updated 4 сентября, 03:55

Морских ежей удалось отведать «избранным» гостям ВЭФ

Морских ежей удалось отведать «избранным» гостям ВЭФ

4 сентября 2024, 03:53
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Набережная
ПП-угощения из морепродуктов достались пернатым, которые оказались на площадках ВЭФ-2024 во Владивостоке.

Корреспондент «Восток-Медиа» рассказывал о том, как сотрудников СМИ приятно удивили вкусным обедом по канонам ПП.

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Оказалось, что пока люди довольствовались салатиками и котлетами из кальмара в столовой, пернатые устроили настоящее пиршество на набережной кампуса ДВФУ.

Огромный черный ворон добыл себе на обед морского ежа. Икру морского зверя он отведал прямо напротив «Улицы Дальнего Востока».

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что гостей острова Русский встретила очаровательная рыжая красавица.

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