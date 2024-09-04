Морских ежей удалось отведать «избранным» гостям ВЭФ

Posted 4 сентября, 03:53
Published 4 сентября, 03:53
Modified 4 сентября, 03:55
Updated 4 сентября, 03:55
Корреспондент «Восток-Медиа» рассказывал о том, как сотрудников СМИ приятно удивили вкусным обедом по канонам ПП.
Оказалось, что пока люди довольствовались салатиками и котлетами из кальмара в столовой, пернатые устроили настоящее пиршество на набережной кампуса ДВФУ.
Огромный черный ворон добыл себе на обед морского ежа. Икру морского зверя он отведал прямо напротив «Улицы Дальнего Востока».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что гостей острова Русский встретила очаровательная рыжая красавица.