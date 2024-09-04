Морских ежей удалось отведать «избранным» гостям ВЭФ

Оказалось, что пока люди довольствовались салатиками и котлетами из кальмара в столовой, пернатые устроили настоящее пиршество на набережной кампуса ДВФУ.



Огромный черный ворон добыл себе на обед морского ежа. Икру морского зверя он отведал прямо напротив «Улицы Дальнего Востока».