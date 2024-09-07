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Posted 7 сентября, 03:57

Published 7 сентября, 03:57

Modified 7 сентября, 03:59

Updated 7 сентября, 03:59

Сотни горожан и туристов отдыхают в Ботаническом саду во Владивостоке

Яблоку негде упасть: в одном из популярных мест отдыха во Владивостоке аншлаг

7 сентября 2024, 03:57
Фото: vostokmedia.com

Сотни горожан и туристов отдыхают в Ботаническом саду во Владивостоке

Сюжет
Погода
В одном из излюбленных мест отдыха Владивостокцев настоящий аншлаг: буквально не протолкнуться.

В ботаническом саду Владивостока множество посетителей. Люди приехали, чтобы насладиться красотой растений и провести время на свежем воздухе.

На парковке и на подъездах к главному входу множество машин, сколько людей в самом саду, сложно представить. Люди приезжают целыми семьями и большими компаниями. На территории парка можно увидеть как семейные пары, так и отдельных посетителей, которые с увлечением фотографируют яркие композиции.

Фото: vostokmedia.com

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