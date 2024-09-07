Яблоку негде упасть: в одном из популярных мест отдыха во Владивостоке аншлаг

На парковке и на подъездах к главному входу множество машин, сколько людей в самом саду, сложно представить. Люди приезжают целыми семьями и большими компаниями. На территории парка можно увидеть как семейные пары, так и отдельных посетителей, которые с увлечением фотографируют яркие композиции.