Яблоку негде упасть: в одном из популярных мест отдыха во Владивостоке аншлаг

Posted 7 сентября, 03:57
Published 7 сентября, 03:57
Modified 7 сентября, 03:59
Updated 7 сентября, 03:59
В ботаническом саду Владивостока множество посетителей. Люди приехали, чтобы насладиться красотой растений и провести время на свежем воздухе.
На парковке и на подъездах к главному входу множество машин, сколько людей в самом саду, сложно представить. Люди приезжают целыми семьями и большими компаниями. На территории парка можно увидеть как семейные пары, так и отдельных посетителей, которые с увлечением фотографируют яркие композиции.
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