Детские ладошки едва не довели оленя до бессознательного состояния в Приморье — видео

Posted 8 сентября, 02:01
Published 8 сентября, 02:01
Modified 8 сентября, 02:03
Updated 8 сентября, 02:03
В Приморском сафари-парке олень пользуется популярностью среди детишек. Животное «распласталось» под натиском ребятни. Юные жители региона наперебой гладили парнокопытное, что очень понравилось пятнистому обитателю парка.
Вероятно, животное получило максимум от гостей, — и вкусняшки, и объятия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огромное количество дельфинов заметили в Японском море в Приморском крае. Довольно редкое явление изумило мужчин, которым удалось запечатлеть стаю морских млекопитающих.