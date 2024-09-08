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Posted 8 сентября, 02:01

Published 8 сентября, 02:01

Modified 8 сентября, 02:03

Updated 8 сентября, 02:03

Ласковые дети чуть не усыпили оленя в Приморском крае

Детские ладошки едва не довели оленя до бессознательного состояния в Приморье — видео

8 сентября 2024, 02:01
Фото: 1MI

Ласковые дети чуть не усыпили оленя в Приморском крае

Сюжет
Дети
Любовь творит чудеса, даже с дикими животными в Приморском крае. Парнокопытное, получая порцию ласки от детишек, почти уснуло от удовольствия.

В Приморском сафари-парке олень пользуется популярностью среди детишек. Животное «распласталось» под натиском ребятни. Юные жители региона наперебой гладили парнокопытное, что очень понравилось пятнистому обитателю парка.

Вероятно, животное получило максимум от гостей, — и вкусняшки, и объятия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огромное количество дельфинов заметили в Японском море в Приморском крае. Довольно редкое явление изумило мужчин, которым удалось запечатлеть стаю морских млекопитающих.

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