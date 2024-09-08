Картина дня в Приморье: конец пляжному отдыху, ночная слежка и милые «коалы»

Posted 8 сентября, 08:19
Published 8 сентября, 08:19
Modified 8 сентября, 08:21
Updated 8 сентября, 08:21
Конец пляжному отдыху
Идеальное побережье остается популярным в Приморском крае даже в сентябре. Отдыхающие наслаждаются последними солнечными деньками в регионе.
Дорожный коллапс охватил шаморовскую трассу во Владивостоке. Вероятно, жители Приморского края планируют отдохнуть напоследок.
Ночная слежка
Чрезмерно осторожный автомобилист замечен во Владивостоке. Приморец хочет видеть свою машину и днем, и ночью. Однако жильцы дома не оценили тотального контроля соседа.
Милые «коалы»
В Приморском сафари-парке внимание посетителей привлекли зверьки, расположившиеся на ветках деревьев. Сначала гости организации не сообразили, кто же это мило посматривает на них.