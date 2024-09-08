vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 сентября, 08:19

Published 8 сентября, 08:19

Modified 8 сентября, 08:21

Updated 8 сентября, 08:21

Картина дня в Приморье: конец пляжному отдыху, ночная слежка и милые «коалы»

Картина дня в Приморье: конец пляжному отдыху, ночная слежка и милые «коалы»

8 сентября 2024, 08:19
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события воскресенья — в обзоре «Восток-Медиа»

Конец пляжному отдыху

Идеальное побережье остается популярным в Приморском крае даже в сентябре. Отдыхающие наслаждаются последними солнечными деньками в регионе.

Дорожный коллапс охватил шаморовскую трассу во Владивостоке. Вероятно, жители Приморского края планируют отдохнуть напоследок.

«Красота и идиллия»: летний сезон продолжается на южных пляжах Приморского края —фото
Узнать подробнее
Ловят момент: жуткая пробка образовалась на пути к популярнейшему пляжу Владивостока
Узнать подробнее

Ночная слежка

Чрезмерно осторожный автомобилист замечен во Владивостоке. Приморец хочет видеть свою машину и днем, и ночью. Однако жильцы дома не оценили тотального контроля соседа.

Следит за ней даже ночью: бдительность жителя Владивостока зашкаливает — фото
Узнать подробнее

Милые «коалы»

В Приморском сафари-парке внимание посетителей привлекли зверьки, расположившиеся на ветках деревьев. Сначала гости организации не сообразили, кто же это мило посматривает на них.

Приморские «коалы»: милейшие создания поселились на деревьях в Приморье — видео
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
Подпишитесь
Популярное