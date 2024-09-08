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Posted 8 сентября, 04:12

Published 8 сентября, 04:12

Modified 8 сентября, 04:14

Updated 8 сентября, 04:14

Невероятно красивый пляж до сих пор популярен среди туристов в Приморье

«Красота и идиллия»: летний сезон продолжается на южных пляжах Приморского края —фото

8 сентября 2024, 04:12
Фото: vostokmedia.com

Невероятно красивый пляж до сих пор популярен среди туристов в Приморье

Сюжет
Море
Идеальное побережье остается популярным в Приморском крае даже в сентябре. Отдыхающие наслаждаются последними солнечными деньками в регионе.

В Хасанском районе в бухте Бойсмана летний сезон, судя по фото, продолжается. В море виднеются купающиеся, по берегу гуляют туристы, будто осень вовсе не приближается. Более того, многие путешественники отмечают, что на юге Приморья атмосфера действительно летняя.

Нельзя не отметить, что пейзаж, который запечатлен на фото, достаточно колоритный. Небо ясное, море спокойное, пляж песчаный и чистый — идиллия.

Фото: maglipogoda_kanal

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на владивостокском пляже в бухте Лазурная тоже продолжается отдых. Очевидцы сообщили, что помимо теплого моря, горожан радует кристально чистая вода.

Вода прозрачная и теплая: море на популярном пляже Владивостока радует горожан — фото
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