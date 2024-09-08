«Красота и идиллия»: летний сезон продолжается на южных пляжах Приморского края —фото

В Хасанском районе в бухте Бойсмана летний сезон, судя по фото, продолжается. В море виднеются купающиеся, по берегу гуляют туристы, будто осень вовсе не приближается. Более того, многие путешественники отмечают, что на юге Приморья атмосфера действительно летняя.