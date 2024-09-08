«Красота и идиллия»: летний сезон продолжается на южных пляжах Приморского края —фото

Posted 8 сентября, 04:12
Published 8 сентября, 04:12
Modified 8 сентября, 04:14
Updated 8 сентября, 04:14
В Хасанском районе в бухте Бойсмана летний сезон, судя по фото, продолжается. В море виднеются купающиеся, по берегу гуляют туристы, будто осень вовсе не приближается. Более того, многие путешественники отмечают, что на юге Приморья атмосфера действительно летняя.
Нельзя не отметить, что пейзаж, который запечатлен на фото, достаточно колоритный. Небо ясное, море спокойное, пляж песчаный и чистый — идиллия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на владивостокском пляже в бухте Лазурная тоже продолжается отдых. Очевидцы сообщили, что помимо теплого моря, горожан радует кристально чистая вода.