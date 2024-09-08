Мужчину, упавшего в море, спасли «Тигры» во Владивостоке — фото

Posted 8 сентября, 06:01
Published 8 сентября, 06:01
Modified 8 сентября, 06:03
Updated 8 сентября, 06:03
В новых медиа появились кадры спасения жителя дальневосточной столицы. Мужчина споткнулся на причале и упал в воду, однако стражи порядка из добровольческого отряда оперативно помогли приморцу. Общими усилиями они вытащили земляка на сушу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что военный корабль пришел на помощь sup-серферам, которых уносило в открытое море в Приморском крае. Экипаж судна не только спас пострадавших, но и напоил их чаем и даже предложил обед, отметила одна из героинь удивительной истории.