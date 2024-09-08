vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 сентября, 06:01

Published 8 сентября, 06:01

Modified 8 сентября, 06:03

Updated 8 сентября, 06:03

Сотрудники «Тигр-правопорядок» вытащили из воды жителя Владивостока

Мужчину, упавшего в море, спасли «Тигры» во Владивостоке — фото

8 сентября 2024, 06:01
Фото: 1MI

Сотрудники «Тигр-правопорядок» вытащили из воды жителя Владивостока

Сюжет
Море
Мужчина, который прогуливался по причалу, угодил в воду в Приморье. Однако стражи порядка из специального отряда «Тигр-правопорядок» пришли на помощь горожанину.

В новых медиа появились кадры спасения жителя дальневосточной столицы. Мужчина споткнулся на причале и упал в воду, однако стражи порядка из добровольческого отряда оперативно помогли приморцу. Общими усилиями они вытащили земляка на сушу.

Фото: svodka25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что военный корабль пришел на помощь sup-серферам, которых уносило в открытое море в Приморском крае. Экипаж судна не только спас пострадавших, но и напоил их чаем и даже предложил обед, отметила одна из героинь удивительной истории.

Благородие и профессионализм: экипаж военного корабля спас sup-серферов в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
«Море, жди меня»: новая волна пляжного отдыха намечается в Приморье?«Ему всего месяц»: жуткое дитя ползало в Приморье — видеоПодкидыша спасают из озера в Приморском крае
#Новости#Общество#Спасение#Владивосток#Тигры#Море#Приморский край#Приморье#Медиа#Добровольческий отряд
Подпишитесь
Популярное