Сохраняйте осторожность: военные учения начались около южных пляжей Приморья

Posted 9 сентября, 04:20
Published 9 сентября, 04:20
Modified 9 сентября, 04:22
Updated 9 сентября, 04:22
Администрация Хасанского округа предупреждала жителей региона о том, что находиться в бухтах Бойсмана и Баклан будет небезопасно с 14 июня по 1 ноября 2024 года.
Власти вновь обратились к приморцам с объявлением. С 9 сентября по 17 сентября текущего года на территории учебно-тактического поля «Клерк» пройдут масштабные учения с применением авиации, тяжелой артиллерии, танков, боевых машин, гранатометов и стрелкового оружия.
Местное население настоятельно просят не приближаться к полигону в бухтах Бойсмана и Баклан в указанный период. Необходимо сохранять бдительность и осторожность.
Некоторые пользователи социальных сетей даже упомянули случаи, когда люди пренебрегали собственной безопасностью.
«Сейчас проигнорируют, потом опять будут жаловаться, что снаряд в машину прилетел», — написала девушка.
«Ну не все же знают про это. Какой-нибудь дедушка пойдет на рыбалку и за грибами», — отметил комментатор.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие еще бухты будут закрыты для жителей Приморского края.