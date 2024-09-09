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Posted 9 сентября, 04:20

Published 9 сентября, 04:20

Modified 9 сентября, 04:22

Updated 9 сентября, 04:22

Опасные учения начались недалеко от двух популярных бухт Приморского края

Сохраняйте осторожность: военные учения начались около южных пляжей Приморья

9 сентября 2024, 04:20
Фото: vostokmedia.com

Опасные учения начались недалеко от двух популярных бухт Приморского края

Сюжет
Безопасность
Масштабные учения начались на полигоне в Хасанском округе Приморского края. Жителям региона стоит отложить отдых на берегах, которые находятся рядом с военным объектом.

Администрация Хасанского округа предупреждала жителей региона о том, что находиться в бухтах Бойсмана и Баклан будет небезопасно с 14 июня по 1 ноября 2024 года.

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Власти вновь обратились к приморцам с объявлением. С 9 сентября по 17 сентября текущего года на территории учебно-тактического поля «Клерк» пройдут масштабные учения с применением авиации, тяжелой артиллерии, танков, боевых машин, гранатометов и стрелкового оружия.

Местное население настоятельно просят не приближаться к полигону в бухтах Бойсмана и Баклан в указанный период. Необходимо сохранять бдительность и осторожность.

Некоторые пользователи социальных сетей даже упомянули случаи, когда люди пренебрегали собственной безопасностью.

«Сейчас проигнорируют, потом опять будут жаловаться, что снаряд в машину прилетел», — написала девушка.
«Ну не все же знают про это. Какой-нибудь дедушка пойдет на рыбалку и за грибами», — отметил комментатор.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие еще бухты будут закрыты для жителей Приморского края.

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