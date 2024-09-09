vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 сентября, 03:00

Published 9 сентября, 03:00

Modified 9 сентября, 04:51

Updated 9 сентября, 04:51

Морскую акваторию закроют на время военных учений в Приморском крае

Военная подготовка: в какие бухты Приморья не удастся попасть 10 сентября?

9 сентября 2024, 03:00
Фото: 1MI

Морскую акваторию закроют на время военных учений в Приморском крае

Сюжет
МЧС
Гражданские плавсредства не смогут попасть в некоторые бухты и заливы в Приморском крае. Акваторию займут военные суда, сообщили спасатели.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что завтра, 10 сентября, с 10:00 до 23:00 будет запрещено находиться в бухтах: Золотой Рог, Диомид, Улисс и Патрокл. Также запрет распространится на всю акваторию Уссурийского залива и большую часть залива Петра Великого.

Военные вытеснят гражданские суда из залива в Приморском крае
Узнать подробнее

Данная мера введена в связи с мероприятиями по боевой подготовки.

«А также интенсивным маневрированием скоростных кораблей Тихоокеанского флота», — отметили спасатели.

Владельцев плавсредств и судоводителей призывают к осторожности. Также приморцам рекомендуют заранее скорректировать свои маршруты движения.

Некоторые приморцы посчитали, что не все земляки с пониманием отнесутся к ограничениям.

«По-любому найдутся те, кто решит выйти в море»;
«А те, кто выйдет, будут прекрасными мишенями».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что за безопасностью участников ВЭФ-2024 следил милый охранник.

Милая служба: хороший мальчик следит за безопасностью гостей ВЭФ во Владивостоке
Узнать подробнее
Читайте также:
Участники ВЭФ выстраиваются в очереди на Русском во ВладивостокеБлагородие и профессионализм: экипаж военного корабля спас sup-серферов в ПриморьеСпасатели и полиция уже работают: автомобиль съехал с дороги во Владивостоке — фото
#Новости#Общество#МЧС#Владивосток#Спасатели#Плавание#Запрет#Тихоокеанский флот#Охранник#Приморский край#Мероприятия
Подпишитесь
Популярное