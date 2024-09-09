Военная подготовка: в какие бухты Приморья не удастся попасть 10 сентября?

Posted 9 сентября, 03:00
Published 9 сентября, 03:00
Modified 9 сентября, 04:51
Updated 9 сентября, 04:51
В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что завтра, 10 сентября, с 10:00 до 23:00 будет запрещено находиться в бухтах: Золотой Рог, Диомид, Улисс и Патрокл. Также запрет распространится на всю акваторию Уссурийского залива и большую часть залива Петра Великого.
Данная мера введена в связи с мероприятиями по боевой подготовки.
«А также интенсивным маневрированием скоростных кораблей Тихоокеанского флота», — отметили спасатели.
Владельцев плавсредств и судоводителей призывают к осторожности. Также приморцам рекомендуют заранее скорректировать свои маршруты движения.
Некоторые приморцы посчитали, что не все земляки с пониманием отнесутся к ограничениям.
«По-любому найдутся те, кто решит выйти в море»;
«А те, кто выйдет, будут прекрасными мишенями».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что за безопасностью участников ВЭФ-2024 следил милый охранник.