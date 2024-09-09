Военная подготовка: в какие бухты Приморья не удастся попасть 10 сентября?

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что завтра, 10 сентября, с 10:00 до 23:00 будет запрещено находиться в бухтах: Золотой Рог, Диомид, Улисс и Патрокл. Также запрет распространится на всю акваторию Уссурийского залива и большую часть залива Петра Великого.