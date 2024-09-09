«За „зад“ не боится?»: в Приморье водитель решился на наглость в пробке — видео

Posted 9 сентября, 00:58
Published 9 сентября, 00:58
Modified 9 сентября, 01:00
Updated 9 сентября, 01:00
Ушлый автомобилист решился на возмутительный поступок, чтобы не простаивать в пробке на Русском острове. К слову, в минувшие выходные коллапс сковал движение в город. Ведь многие приморцы отправились на пляж и «Улицу Дальнего Востока».
Однако некоторые индивидуумы решили не тратить время и быть как все. Нашлись хитрые горожане, которые задним ходом объехали столпотворение. На камеру попал автомобиль, который двигался задом наперед с аварийками.
«Как же он ровненько едет и скорость прибавил», — отметили очевидцы.
«Научился видимо», — с юмором добавил собеседник.
«Лучше штраф, чем скандал с женой из-за опоздания», — пошутил комментатор.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что серьезный затор образовался и в другой части города — на шаморовской трассе.