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Posted 9 сентября, 00:58

Published 9 сентября, 00:58

Modified 9 сентября, 01:00

Updated 9 сентября, 01:00

Автомобилист решился на возмутительный поступок на дороге в Приморском крае

«За „зад“ не боится?»: в Приморье водитель решился на наглость в пробке — видео

9 сентября 2024, 00:58
Фото: 1MI

Автомобилист решился на возмутительный поступок на дороге в Приморском крае

Сюжет
Штраф
Жуткий затор образовался на трассе с Русского острова во Владивосток. Чрезмерно смекалистые водители решились на хитровыдуманные движения на дороге, чтобы не простаивать в столпотворении.

Ушлый автомобилист решился на возмутительный поступок, чтобы не простаивать в пробке на Русском острове. К слову, в минувшие выходные коллапс сковал движение в город. Ведь многие приморцы отправились на пляж и «Улицу Дальнего Востока».

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Однако некоторые индивидуумы решили не тратить время и быть как все. Нашлись хитрые горожане, которые задним ходом объехали столпотворение. На камеру попал автомобиль, который двигался задом наперед с аварийками.

«Как же он ровненько едет и скорость прибавил», — отметили очевидцы.
«Научился видимо», — с юмором добавил собеседник.
«Лучше штраф, чем скандал с женой из-за опоздания», — пошутил комментатор.
Видео: svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что серьезный затор образовался и в другой части города — на шаморовской трассе.

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