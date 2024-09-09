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Posted 8 сентября, 23:46

Published 8 сентября, 23:46

Modified 8 сентября, 23:50

Updated 8 сентября, 23:50

Пробка по пути на берег в Приморье мешала движению весь день

Пробки днем и ночью: отдыхающие заполонили трассу на популярнейший пляж Владивостока

8 сентября 2024, 23:46
Фото: 1MI

Пробка по пути на берег в Приморье мешала движению весь день

Сюжет
Море
В Приморском крае пляжный сезон продолжается. Жители и гости региона ловили момент на минувших выходных и вдоволь отдохнули в жаркую летнюю погоду. Однако некоторые обстоятельства стали неприятным сюрпризом.

Вчера, 9 сентября, огромное количество приморцев отправилось к морю в бухту Лазурная. В итоге шаморовскую трассу охватил коллапс.

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Важно отметить, что после шести часов вечера ситуация поменялась. Автомобилисты встали в глухую пробку в сторону дальневосточной столицы. К слову, обстановка со столпотворением не изменилась даже спустя пару часов. Пробка «рассосалась», но движение было достаточно плотным, сообщают очевидцы.

«Когда ехали на пляж, машины стояли. Обратно возвращались где-то в начале девятого, но двигались медленно полпути», — сообщила девушка.
Видео: 1MI.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что люди купались на Шаморе даже поздно вечером, несмотря на прохладную погоду.

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