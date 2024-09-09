Пробки днем и ночью: отдыхающие заполонили трассу на популярнейший пляж Владивостока

Posted 8 сентября, 23:46
Published 8 сентября, 23:46
Modified 8 сентября, 23:50
Updated 8 сентября, 23:50
Вчера, 9 сентября, огромное количество приморцев отправилось к морю в бухту Лазурная. В итоге шаморовскую трассу охватил коллапс.
Важно отметить, что после шести часов вечера ситуация поменялась. Автомобилисты встали в глухую пробку в сторону дальневосточной столицы. К слову, обстановка со столпотворением не изменилась даже спустя пару часов. Пробка «рассосалась», но движение было достаточно плотным, сообщают очевидцы.
«Когда ехали на пляж, машины стояли. Обратно возвращались где-то в начале девятого, но двигались медленно полпути», — сообщила девушка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что люди купались на Шаморе даже поздно вечером, несмотря на прохладную погоду.