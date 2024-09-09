Пробки днем и ночью: отдыхающие заполонили трассу на популярнейший пляж Владивостока

Важно отметить, что после шести часов вечера ситуация поменялась. Автомобилисты встали в глухую пробку в сторону дальневосточной столицы. К слову, обстановка со столпотворением не изменилась даже спустя пару часов. Пробка «рассосалась», но движение было достаточно плотным, сообщают очевидцы.