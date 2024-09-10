vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 сентября, 00:09

Published 10 сентября, 00:09

Modified 10 сентября, 00:11

Updated 10 сентября, 00:11

Ночи станут по-осеннему холодными в Приморском крае

Будет солнечно, но очень холодно: что ждет Приморье после сильных дождей? — прогноз

10 сентября 2024, 00:09
Фото: 1MI

Ночи станут по-осеннему холодными в Приморском крае

Сюжет
Погода
После дождя — всегда светит солнце. Однако в Приморье не только вернется солнце, но и придут осенние холода.

Сегодня, 10 сентября, от солнечной погоды не осталось и следа. Атмосферные фронты, смещаясь над регионом, провоцируют сильные дожди, сообщает «Примгидромет». Однако ближе к вечеру осадки покинут край и погода наладится.

В среду, 11 сентября, антициклон принесет малооблачность и резкие похолодание. Осадки маловероятны. Ночью температурный фон составит 6 — 16 °C, а днем 21 — 27 °C.

Во Владивостоке дожди прекратятся уже после полудня, воздух прогреется до 22 — 25 °C. Завтра в дальневосточной столице будет солнечно, ветер — северо-западный умеренный. Ночь станет прохладнее — 14 — 16 °C, а днем термометры покажут те же значения, которые радовали Приморье вчера, 9 сентября.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пляжный сезон продолжается в Приморском крае.

Под водой тоже рай: популярнейший пляж Приморья вновь покорил отдыхающих — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Готовимся к ухудшению погоды: дожди нагрянут в Приморье — когда?От бодрящего холода 5°С до жуткой жары 32°С: погодные качели начинаются в ПриморьеДожди, похолодание и 27°C тепла: чем удивит погода в Приморском крае?
#Новости#Общество#Дальний Восток#Погода#Владивосток#Температура#Пляжный сезон#Примгидромет#Приморский край#Осадки#Антициклон
Подпишитесь
Популярное