Будет солнечно, но очень холодно: что ждет Приморье после сильных дождей? — прогноз

Posted 10 сентября, 00:09
Published 10 сентября, 00:09
Modified 10 сентября, 00:11
Updated 10 сентября, 00:11
Сегодня, 10 сентября, от солнечной погоды не осталось и следа. Атмосферные фронты, смещаясь над регионом, провоцируют сильные дожди, сообщает «Примгидромет». Однако ближе к вечеру осадки покинут край и погода наладится.
В среду, 11 сентября, антициклон принесет малооблачность и резкие похолодание. Осадки маловероятны. Ночью температурный фон составит 6 — 16 °C, а днем 21 — 27 °C.
Во Владивостоке дожди прекратятся уже после полудня, воздух прогреется до 22 — 25 °C. Завтра в дальневосточной столице будет солнечно, ветер — северо-западный умеренный. Ночь станет прохладнее — 14 — 16 °C, а днем термометры покажут те же значения, которые радовали Приморье вчера, 9 сентября.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пляжный сезон продолжается в Приморском крае.