Будет солнечно, но очень холодно: что ждет Приморье после сильных дождей? — прогноз

Во Владивостоке дожди прекратятся уже после полудня, воздух прогреется до 22 — 25 °C. Завтра в дальневосточной столице будет солнечно, ветер — северо-западный умеренный. Ночь станет прохладнее — 14 — 16 °C, а днем термометры покажут те же значения, которые радовали Приморье вчера, 9 сентября.