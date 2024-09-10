Дожди, грозы и сильный ветер: погода не порадует жителей Приморья

Дожди начнутся в западных районах могли начаться примерно после полуночи. Утром 10 сентября осадки охватят большую часть территории края. Утром и в первой половине дня на северо-западе, а также в некоторых северных районах ожидаются сильные или очень сильные дожди, возможны грозы.