Дожди, грозы и сильный ветер: погода не порадует жителей Приморья

Posted 9 сентября, 23:13
Published 9 сентября, 23:13
Modified 9 сентября, 23:15
Updated 9 сентября, 23:15
10 сентября в Приморье ожидаются осадки различной силы, местами сильные. В западной и северной части, особенно на северо-западе, пройдут сильные дожди, возможны грозы. На западе региона ожидается усиление южного ветра, сообщает «Маглипогода».
Холодный фронт движется согласно прогнозу и уже приближается к границам Приморья. Спутниковые данные показывают густую облачность.
Дожди начнутся в западных районах могли начаться примерно после полуночи. Утром 10 сентября осадки охватят большую часть территории края. Утром и в первой половине дня на северо-западе, а также в некоторых северных районах ожидаются сильные или очень сильные дожди, возможны грозы.
На юго-востоке и востоке осадки могут быть слабыми или отсутствовать вовсе.
Температура воздуха — от +16 до +23°С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье ожидается резкое похолодание.