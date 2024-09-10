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Posted 9 сентября, 23:13

Published 9 сентября, 23:13

Modified 9 сентября, 23:15

Updated 9 сентября, 23:15

Обильные осадки и сильный ветер ожидаются в Приморском крае

Дожди, грозы и сильный ветер: погода не порадует жителей Приморья

9 сентября 2024, 23:13
Фото: Изображение Midjourney

Обильные осадки и сильный ветер ожидаются в Приморском крае

Сюжет
Погода
В Приморье пройдут дожди и поднимется сильный ветер. В некоторых районах ожидаются обильные осадки и грозы.

10 сентября в Приморье ожидаются осадки различной силы, местами сильные. В западной и северной части, особенно на северо-западе, пройдут сильные дожди, возможны грозы. На западе региона ожидается усиление южного ветра, сообщает «Маглипогода».

Холодный фронт движется согласно прогнозу и уже приближается к границам Приморья. Спутниковые данные показывают густую облачность.

Фото: Маглипогода

Дожди начнутся в западных районах могли начаться примерно после полуночи. Утром 10 сентября осадки охватят большую часть территории края. Утром и в первой половине дня на северо-западе, а также в некоторых северных районах ожидаются сильные или очень сильные дожди, возможны грозы.

На юго-востоке и востоке осадки могут быть слабыми или отсутствовать вовсе.

Температура воздуха — от +16 до +23°С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье ожидается резкое похолодание.

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