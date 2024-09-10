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Posted 10 сентября, 04:22

Published 10 сентября, 04:22

Modified 10 сентября, 04:24

Updated 10 сентября, 04:24

Туравтобусы блокируют движение в центре Владивостока

Ни пройти, ни проехать: иностранцы заблокировали центр Владивостока — видео

10 сентября 2024, 04:22
Фото: vostokmedia.com

Туравтобусы блокируют движение в центре Владивостока

Сюжет
Туризм
На Светланской во Владивостоке возникли жуткие пробки из-за туристических автобусов. Выяснилось, что позже еще две машины загородили проезд.

Туристический сезон в Приморье продолжается: хорошо, погода позволяет. В край продолжают приезжать группы из приграничного Китая, больше всего туристов во Владивостоке.

Видео: vostokmedia.com.

Есть одно «но»: туристические автобусы вызывают заторы в центре города.

На Светланской заметили две огромные машины, заполненные китайскими туристами. Оба автобуса стояли на обочине, закрывая полосу.

Позже чуть ниже по улице обнаружили еще два автобуса с путешественниками, заснять их уже не получилось.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что иностранцы выстраиваются в очереди во Владивостоке.

Целая очередь иностранцев: туристический сезон продолжается во Владивостоке — фото
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