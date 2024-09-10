Ни пройти, ни проехать: иностранцы заблокировали центр Владивостока — видео

Posted 10 сентября, 04:22
Published 10 сентября, 04:22
Modified 10 сентября, 04:24
Updated 10 сентября, 04:24
Туристический сезон в Приморье продолжается: хорошо, погода позволяет. В край продолжают приезжать группы из приграничного Китая, больше всего туристов во Владивостоке.
Есть одно «но»: туристические автобусы вызывают заторы в центре города.
На Светланской заметили две огромные машины, заполненные китайскими туристами. Оба автобуса стояли на обочине, закрывая полосу.
Позже чуть ниже по улице обнаружили еще два автобуса с путешественниками, заснять их уже не получилось.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что иностранцы выстраиваются в очереди во Владивостоке.